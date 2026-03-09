कोल्हापूर

Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय

Burnt Remains Found In Forest Raise Questions In Mahesh Pilankar Disappearance Case : पाटगावचे माजी सरपंच महेश पिळणकर दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असून जंगलात जळालेले अवशेष सापडल्याने प्रकरण अधिक गूढ बनले आहे. कुटुंबीयांनी SIT चौकशीची मागणी केली आहे.
mahesh pilankar missing case kolhapur investigation

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : भुदरगड तालुक्यातील पाटगावचे माजी सरपंच महेश पिळणकर गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असून त्यांच्या गायब होण्यामागं नेमकं काय घडलं, याचा अद्याप उलगडा झालेला (Patgaon Sarpanch Missing) नाही.

