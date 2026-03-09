Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय

कोल्हापूर : भुदरगड तालुक्यातील पाटगावचे माजी सरपंच महेश पिळणकर गेल्या दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असून त्यांच्या गायब होण्यामागं नेमकं काय घडलं, याचा अद्याप उलगडा झालेला (Patgaon Sarpanch Missing) नाही. .११ जानेवारी रोजी जंगलात जळालेल्या अवस्थेत काही अवशेष आढळले होते. मात्र, ते अवशेष नेमके कोणाचे आहेत, याबाबतचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे पाटगावचे माजी सरपंच महेश पिळणकर यांचं नेमकं काय झालं, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. दरम्यान, तपासात विलंब होत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे..जंगलात जळालेला मृतदेह कोणाचा?कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, महेश पिळणकर हे ७ जानेवारी २०२६ रोजी 'मित्रांकडे जेवायला जातो' असे सांगून घरातून बाहेर पडले होते. मात्र, त्यानंतर ते परत घरी आले नाहीत आणि त्यांच्याशी कोणताही संपर्क साधता आला नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी गारगोटी पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली. ९ जानेवारी रोजी त्यांचे वाहन सापडले, तर ११ जानेवारी रोजी त्या वाहनापासून काही अंतरावर जंगलात जळालेल्या अवस्थेत काही अवशेष आढळले..Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार.'ते' अवशेष नेमके कशाचे?हे अवशेष नेमके कशाचे आहेत, याची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी ते फॉरेन्सिक तपासणीसाठी ताब्यात घेतले. मात्र, या घटनेला दोन महिने उलटूनही तपासाचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. तसेच फॉरेन्सिक तपासणीदरम्यान काही अवशेष शिल्लक ठेवणे आवश्यक असताना पोलिसांकडे कोणतेही अवशेष उरलेले नाहीत, असे सांगितले जात असल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे..तोंडाला मास्क घातलेली 'ती' व्यक्ती कोण?दरम्यान, महेश पिळणकर घरातून बाहेर पडलेल्या दिवशी एका स्थानिक ट्रॅक्टर चालकाने त्यांच्या मागे मास्क घातलेला एक व्यक्ती बसलेला पाहिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. काही संघटनांच्या नेत्यांनी या घटनेत गंभीर गुन्ह्याची शक्यता व्यक्त करत बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग प्रकरणासारखी घटना कोल्हापुरात घडली असावी, अशी शंका उपस्थित केली आहे..Sayali Surve Gharwapsi : प्रेमासाठी बदलला धर्म! 10 वर्षात झाली 4 मुलं, पण नवऱ्यानं..; पुण्यातील सायलीची हिंदू धर्मात वापसी, तिच्यासोबत सासरी असं काय घडलं?.नातेवाईकांनी घेतली पोलिस अधीक्षकांची भेटदरम्यान, आज महेश पिळणकर यांचा मुलगा पारस पिळणकर, पत्नी तृप्ती पिळणकर आणि इतर नातेवाईकांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांची भेट घेतली. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (SIT) द्यावा, सात दिवसांत तपासाची प्रगती जाहीर करावी आणि फॉरेन्सिक अहवाल सार्वजनिक करावा, अशा विविध मागण्या त्यांनी निवेदनाद्वारे केल्या..Divakar Game Arrest Wardha POCSO Case : 78 वर्षीय नेत्याचा अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; राष्ट्रवादी पक्ष कारवाई करणार का?.घटनेमागे कोणते राजकीय कारण?याबाबत भुदरगड पोलीस ठाण्यात बेपत्ता व्यक्तीची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांकडून तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास अधिक सखोल करण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांना बोलावून विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या घटनेमागे कोणते राजकीय कारण आहे का, याचाही तपास सुरू असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.