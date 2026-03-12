 Kolhapur Crime : पसार संशयिताला अटक; फुलेवाडीतील खून प्रकरण; ओळख लपवून मुंबईत वास्तव्य

कोल्हापूर : फुलेवाडी रिंगरोडवर गुंड महेश राख याच्या खुनातील मुख्य संशयित सिद्धार्थ शशिकांत गवळी (वय ३०, रा. रिंगरोड) याला सहा महिन्यांनी पकडण्यात आले. आज त्याला न्यायालयात उभे केले असता सात दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, महेश राजेंद्र राख याचा १३ सप्टेंबर २०२५ ला गंगाई लॉन परिसरात पाठलाग करून खून केला होता. मुलीच्या कारणावरून महेश राख व आदित्य गवळी याच्यात झालेल्या वादातून हा खून करण्यात आला. .Khandala Crime: खंडाळा तालुक्यातील ‘त्या’ मृतदेहाचा खूनच; पुणे, साखरवाडीतून संशयित ताब्यात, तपासात धक्कादायक माहीती समाेर!.तलवार, सत्तूर, एडक्याने करण्यात आलेल्या हल्ल्यात महेश राखचा जागीच मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी सोळा संशयितांवर गुन्हा दाखल आहे. आतापर्यंत आदित्य गवळी, धीरज शर्मा, ऋषभ ऊर्फ मगर साळोखे, मयूर कांबळे, पियूष पाटील, सद्दाम कुंडले, सोहम शेळके, बालाजी देउळकर, जुनैद पटेल, बापू ऊर्फ ओंकार माने, प्रथमेश ऊर्फ चिन्या पाटील, कुणाल पाटील, सौरभ ऊर्फ पिल्या कांबळे, सुयश पाटील अशांना अटक झाली आहे..संशयित सिद्धार्थ गवळी सहा महिन्यांपासून पसार होता. मुंबईतील चेंबूर भागात असलेल्या झोपडपट्टीत नाव बदलून तो राहत होता. एका म्हाडाच्या खोलीत त्याने वास्तव्य केले होते. त्याने मोबाईलचा वापर न केल्याने तो सापडत नव्हता. मात्र, या काळात त्याला आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे तपासात पुढे येत आहे. त्याला पैसे पुरविणाऱ्यांचाही शोध करवीर पोलिस घेत आहेत..Nashik Crime : नाशिक पोलिसांची 'मोस्ट वॉन्टेड'वर झडप! खुनाच्या प्रयत्नातील फरार आरोपी अखेर जेरबंद.तिरुपती, उज्जैन सहलपसार काळात गवळीने तिरुपती देवस्थान, उज्जैन देवस्थान, दावणगिरी, गिरनारसारख्या ठिकाणी देवदर्शन केले. यासाठीही त्याच्यासोबत आणखी कोणी साथीदार होते का? याची माहिती घेतली जात आहे..वेश बदलून झडप...करवीर पोलिस ठाण्याच्या पथकाला गवळी चेंबूरमध्ये राहत असल्याची माहिती मिळाली होती. पण, तो मोबाईल वापरत नसल्याने त्याला पकडण्याचे आव्हान होते. अशा काळात एक पथक वेशांतर करून चेंबूर भागात फिरत होते. बारा ते तेरा दिवस रेकी करून अचानक म्हाडाच्या घरात पोलिसांनी छापा टाकला. .पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विनायक सपाटे, पोलिस अंमलदार विजय तळसकर, रणजित पाटील, सोमराज पाटील, योगेश लोकरे, श्रीधर जाधव यांनी ही कामगिरी बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.