Kolhapur KMT : निधीच्या ‘चार्ज’विना ई-बस डिस्चार्ज; कोल्हापूरची ई-बस १६ कोटींच्या प्रतिक्षेत

कोल्हापूर : पीएम ई बस योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील १६ कोटींच्या प्रतीक्षेत केएमटी प्रशासन आहे. राज्यातील इतर महापालिकांचे कामाचे टप्पे पूर्ण झाले नसल्याने हा निधी खोळंबला आहे. परिणामी ई बस येण्यास विलंब होत आहे. .उच्च दाबाच्या वीज वाहिनीचे काम संपले असून, आता डेपोमधील चार्जिंग स्टेशनचे मुख्य काम होण्याची आवश्यकता आहे. बांधकामाची कामे अंतिम टप्प्यात असून, स्वनिधी वापरून महापालिकेने कामे सुरू ठेवली आहेत..Kolhapur KMT : ग्रामीण ते शहरी प्रवासाचा आधार; केएमटी सक्षमीकरणासाठी नियोजनाची गरज तीव्र.महापालिकेच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी पीएम ई बस योजनेची मंजुरी झाली. २०२४ मध्ये कामाला सुरुवात केली. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत येथील काम वेगात सुरू आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून दोन भागांतील कामांसाठी निधी देण्यात आला. .एका भागात डेपोसाठीच्या बांधकामाचा समावेश होता, तर दुसऱ्या भागात चार्जिंग स्टेशन, उच्च दाब वीज वाहिनी या कामांसाठी निधी देण्यात आला. वीज वाहिनी व इतर कामांसाठी केवळ तीन कोटींच्या आसपास निधी यायचा शिल्लक आहे;.Kagal Bus stand : कागल बसस्थानक अचानक बंद; नियोजनाअभावी प्रवासी गोंधळात, वाहतूक कोंडी वाढली.पण बांधकामासाठी केवळ तीन कोटीच निधी दिला असून, १४ कोटींच्या आसपास निधी यायचा आहे. महापालिकेने डेपो, तसेच तेथील इमारतींसाठी स्वनिधी वापरून काम सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच वीज वाहिनीसाठी दिलेल्या निधीप्रमाणे गोकुळ शिरगावपासून शास्त्रीनगरमधील यंत्रशाळेपर्यंतचे काम झाले आहे..आता मीटर रुमपासून चार्जिंग स्टेशनपर्यंतची वीज वाहिनी, तसेच चार्जिंग यंत्रणा आदी काम होणार आहे. त्याशिवाय अन्य कामांना काहीच अर्थ राहणार नाही. त्यासाठी गेल्या वर्षी पावसाळ्यापासून उर्वरित १६ कोटींचा निधी मिळवण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न चालवले आहेत, पण राज्यातील इतर महापालिकांमधील कामे संथ सुरू आहेत. .बारचार्टप्रमाणे काम झाले नसल्याने पुढील निधी त्यांना देण्यास अडचण आली आहे. सर्व महापालिकांना एकत्रित निधी वितरण केले जात असल्याने त्याचा फटका येथील कामांना बसला असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. महापालिकेला निधी मिळावा म्हणून राज्य शासनाकडे प्रयत्न सुरू होते. त्यानंतर नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणूक झाल्या. त्यामुळेही हा प्रस्ताव मागे पडला.. मंजूर निधी कामे मंजूर निधी मिळालेला निधी डेपो १७ कोटी १८ लाख ३ कोटी १५ लाख वीज वाहिनी १७ कोटी ९५ लाख १४ कोटी ९३ लाख एकूण मंजूर निधी ३५ कोटी १३ लाख १८ कोटी ५ लाख.