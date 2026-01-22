कोल्हापूर

Kolhapur KMT : निधीच्या ‘चार्ज’विना ई-बस डिस्चार्ज; कोल्हापूरची ई-बस १६ कोटींच्या प्रतिक्षेत

PM E-Bus Delay : कोल्हापूर शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक रूप देणारी पीएम ई-बस योजना प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर असतानाच निधीअभावी अडचणीत सापडली आहे.
Under-construction e-bus depot and charging infrastructure in Kolhapur city.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पीएम ई बस योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील १६ कोटींच्या प्रतीक्षेत केएमटी प्रशासन आहे. राज्यातील इतर महापालिकांचे कामाचे टप्पे पूर्ण झाले नसल्याने हा निधी खोळंबला आहे. परिणामी ई बस येण्यास विलंब होत आहे.

