Kolhapur Police Bribe Case: कारवाई टाळण्यासाठी कॉन्स्टेबलनं मागितले दीड लाख; लाच घेताना रंगेहाथ पकडले, दोन मध्यस्थही अडकले

कोल्हापूर: पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत मदत करण्याच्या आमिषाने दीड लाखांची मागणी त्यापैकी एक लाखाची लाच स्वीकारताना कुरूंदवाड पोलिस ठाण्याचा अंमलदार दोन पंटरांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले. संतोष विश्वास साळुंखे (वय ४३, रा. शिवराज कॉर्नर, कबनूर, ता. हातकणंगले), फिरोज पापालाल बिजापुरे (४०, रा. हेरवाड), जमीर सलीम पठाण (४१, रा. कुरुंदवाड, ता. शिरोळ) अशी कारवाई संशयितांची नावे आहेत. तिघा संशयितांना न्यायालयासमोर उभे केले असता त्यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली..पैशांसाठी दोघांची मध्यस्थीदीड लाख रुपये सध्या नसल्याने जुळणा करून पुन्हा भेटू, असे सांगून संबंधित व्यक्ती बाहेर पडला. यानंतर साळुंखे याने पंटर फिरोज बिजापुरे, जमीर पठाण याला पाठवून पैसे लवकर देण्यासाठी दबाव आणला. परंतु, पैसे द्यायचे नसल्याने संबंधिताने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांच्या पथकाने पडताळणी करून लाचेची मागणी केल्याची पडताळणी केली..Koyna Dam: कोयना धरणाचे दरवाजे एक फुटावर; धरणात 92.70 टीएमसी पाणीसाठा : पावसाचा जोर ओसरला.कुरुंदवाड पोलिस ठाण्यात एका व्यक्तीविरोधात आलेल्या तक्रार अर्जाचा तपास कॉन्स्टेबल संतोष साळुंखे याच्याकडे आला होता. या अर्जाची चौकशी करून पुढील कारवाईच्या सूचना साळुंखेला दिल्या होत्या. त्याने संबंधित व्यक्तीला पोलिस ठाण्यात बोलावून घेतले. तुझ्याविरोधातील तक्रार अर्जात तुझ्यावर कारवाई करत नाही. यासाठी दीड लाख रुपये द्यावे लागतील; अन्यथा गुन्हा दाखल करणार, अशी धमकी त्याला दिली..Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?.रक्कम स्वीकारताच रंगेहाथ पकडलेदीड लाखाच्या मागणीत तडजोड करून एक लाख रुपये देण्याचे कबूल केले होते. ही रक्कम स्वीकारताच पोलिसांनी साळुंखे याला रंगेहाथ पकडले. लाच देण्यासाठी फिर्यादीला प्रोत्साहित केल्याप्रकरणी बिजापुरे व पठाणवरही अटकेची कारवाई करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सानप यांच्या नेतृत्वखाली अंमलदार प्रकाश भंडारे, सचिन पाटील, कृष्णा पाटील, रवींद्र पाटील, गजानन कुऱ्हाडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.