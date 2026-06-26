Police Sub Inspector Suspended : कोल्हापुरात महिला पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित! 25 हजारांची लाच मागितली, पण त्या एका चुकीमुळं 'अशी' अडकली जाळ्यात

कोल्हापूर : पत्नीवर हल्लाप्रकरणी अटकेतील संशयिताला गुन्ह्यात मदत, तसेच जामिनासाठी २५ हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी (Kolhapur police bribery case) शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक अपर्णा सुखदेव जाधव (रा. हातनोळी, ता. तासगाव) हिच्यावर गुन्हा दाखल झाला..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २२) रचलेल्या सापळ्यात ती सापडली नव्हती; मात्र, लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. जाधव हिने माझ्या वडिलांकडून याआधीही २५ हजार रुपये घेतल्याचे तक्रारदाराने फिर्यादीत म्हटले आहे..लाचेची मागणी केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्याने अपर्णा जाधव हिला पोलिस खात्यातून निलंबित करण्यात आले. गुरुवारी दिवसभर गुन्हे आढावा बैठक सुरू असल्याने पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी रात्री उशिरा यासंदर्भातील आदेश काढला..Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेली माहिती अशी ः मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी महिलेचा तिच्या पतीसोबत वाद सुरू होता. त्या येथे नागाळा पार्कातील फ्लॅटवर आल्या होत्या; तेव्हा त्यांना पतीने मारहाण केली. फिर्यादीवरून पतीविरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला होता. याचा तपास जाधव करीत होती..जाधव हिने संशयिताला अटक केली. तिने संशयिताला मदत तसेच कोठडीची मुदत संपताच जामिनासाठीही मदतीचे आश्वासन दिले. संशयित जामिनावर बाहेर येताच पुन्हा २५ हजारांची मागणी सुरू केली होती. तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. २२) रात्री सापळा रचण्यात आला; मात्र, कारवाईची कुणकुण लागल्याने जाधव हिने रक्कम स्वीकारली नव्हती, असे विभागाने सांगितले..Forest Guard Bribery Case : 50 हजारांच्या बिलासाठी 15 % कमिशन! जळगावात चंदनाच्या शेतीचे पैसे मंजूर करण्यासाठी वनपाल साडेसात हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला.लाच मागणी निष्पन्नलाचेची मागणी व यापूर्वी २५ हजार रुपये स्वीकारल्याची कबुली जाधव हिच्या फोन कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये आहे, असे ‘लाचलुचपत’ने म्हटले आहे. याचा अहवाल ‘लाचलुचपत’च्या येथील विभागाने वरिष्ठांकडे पाठविला होता, त्यावर आदेश मिळताच आज गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.