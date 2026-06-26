कोल्हापूर

Police Sub Inspector Suspended : कोल्हापुरात महिला पोलिस उपनिरीक्षक निलंबित! 25 हजारांची लाच मागितली, पण त्या एका चुकीमुळं 'अशी' अडकली जाळ्यात

Police Sub Inspector Booked in Kolhapur Bribery Case : कोल्हापूरच्या शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील महिला उपनिरीक्षकावर २५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एसीबीने गुन्हा दाखल केला आहे.
Why was the Kolhapur Police officer suspended?

Why was the Kolhapur Police officer suspended?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : पत्नीवर हल्लाप्रकरणी अटकेतील संशयिताला गुन्ह्यात मदत, तसेच जामिनासाठी २५ हजारांची लाच मागितल्याप्रकरणी (Kolhapur police bribery case) शाहूपुरी पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक अपर्णा सुखदेव जाधव (रा. हातनोळी, ता. तासगाव) हिच्यावर गुन्हा दाखल झाला.

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