Kolhapur Police Action : पन्हाळा घाटात पुन्हा घोळका दिसणार नाही! 70 ते 80 पोलिसांनी एकत्रित झडप मारून 37 हुल्लडबाजांना पकडलं; 49 वाहनं केली जप्त

कोल्हापूर : १५ ते २० वयोगटातील तरुणांचा घोळका, मध्यरात्री घाट परिसरात जमायचे, वाहने भरधाव पळवून बाजूने जाणाऱ्यांना दमदाटी करायची, काही दिवसांत सुरू असलेल्या या प्रकारांवर शुक्रवारी मध्यरात्री पोलिसांनी संयुक्त कारवाई (Youth gang crackdown in Kolhapur district) झाली..कोडोली, पन्हाळा पोलिस ठाण्यांसह कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयातून जादा बंदोबस्त मागवून ४९ वाहने पकडली. पोलिसांनी या टोळक्यावर वाहन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे गुन्हे दाखल केले, अशा टोळक्यांनी पुन्हा धाडस करू नये, असा धडा शिकविला आहे..दानेवाडी घाटात हे प्रकार सुरू असताना त्यांना बेसावध ठेऊन फौजफाटा जमविण्याचे काम सुरू झाले. मध्यरात्री साडेबारा वाजता मुख्यालयातून जादा कुमक मागविली गेली. पन्हाळा पोलिस एका बाजूने, तर दुसऱ्या बाजूने कोडोली पोलिसांनी या टोळक्यांना घेरले. वाहनांच्या लाईटही बंद करून पोलिसांची वाहने टोळक्यांच्या टप्प्यात पोहोचली. ७० ते ८० पोलिसांनी एकत्रित झडप मारून ३७ जणांना पकडले..Panhala Fort Tourism Tax : पन्हाळा गडावर पर्यटकांची मोठी कोंडी! 15 रुपये कर देऊनही 'या' एका सुविधेसाठी करावी लागतेय कसरत; पाहा काय आहे स्थिती.घरी कल्पनाच नाही...करवीर तालुक्यातील एका गावातील तरुण कारवाईत सापडला. वडिलांचे कोरोनात निधन झाल्याने घरी आई, भावासोबत तो राहतो. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मारामारीतही तो सापडल्याने कारागृहात होता. तिथून सुटल्यानंतर पुन्हा या हुल्लडबाजीत अडकला. मध्यरात्री मुलगा कोठे जातो?, कोणासोबत असतो?, काय करतो? हे त्याच्या आईला माहितीच नसल्याचे समोर आले..चोरीतील वाहने आढळल्यास गुन्हापोलिसांनी जप्त केलेल्या दुचाकींपैकी अनेक वाहनांची कागदपत्रे नाहीत. ही वाहने त्या तरुणांनी कोणाकडून घेतली, याची चौकशी सुरू आहे. एखादे वाहन चोरीचे आढळले, तर हे घेणाऱ्यासह विकणाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..Kolhapur Bullock Cart Race : पश्चिम महाराष्ट्रात बैलगाड्यांचा थरार! 82 गाड्यांचा सहभाग; कोल्हापूरच्या 'सतेज-ऋतू' शर्यतीत कोण जिंकला ट्रॅक्टर? वाचा विजेत्यांची यादी.पन्हाळा, कोडोली परिसरात याआधी दोन वेळा असे प्रकार घडले होते. पोलिस पोहोचताच हे तरुण पळून जात होते. यावेळी मात्र पोलिसांनी चारही बाजूंनी त्यांना घेरल्यानंतर धरपकड सुरू केली. पकडलेल्यांवर भारतीय दंडसंहिता, मोटारवाहन कायद्याचे उल्लंघन, अशा वेगवेगळ्या कायद्यांन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.-चेतन मसुटगे, सहाय्यक निरीक्षक, कोडोली पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.