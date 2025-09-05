कोल्हापूर

Kolhapur Police Mistake : पोलिसांचा अजब कारभार! घाई गडबडीत मृत व्यक्तीच्या नावावर हद्दपारीचा प्रस्ताव

Kolhapur Law and Order News : कारवाईत मृत व्यक्तीच्या नावावरही हद्दपारीचा प्रस्ताव दाखल झाल्याचे समोर आले. यामुळे पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Crime News : कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहापूर पोलिसांनी हद्दपारीची धडक मोहीम राबवली. मात्र, या कारवाईत मृत व्यक्तीच्या नावावरही हद्दपारीचा प्रस्ताव दाखल झाल्याचे समोर आले. यामुळे पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

