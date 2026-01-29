Kolhapur police display seized 83 kg ganja recovered from a transport vehicle

कोल्हापूर

Kolhapur Crime : कोकोपीठच्या नावाखाली चालली होती ड्रग्स तस्करी; कोल्हापुरात ८३ किलो गांजा पकडला

Pune to Karnataka Drug Route : कोल्हापुरात पुन्हा एकदा ड्रग्स तस्करीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्याहून कर्नाटकात नेण्यात येणारा तब्बल ८३ किलो गांजा पोलिसांनी जप्त करत आंतरराज्य ड्रग्स नेटवर्कवर मोठा आघात केला आहे.
कोल्हापूर : पिशव्यांमध्ये कोकोपीठ असल्याचे सांगून कर्नाटकात नेण्यात येणारा २१ लाख रुपये किमतीचा ८३ किलो गांजा राजारामपुरी पोलिसांनी पकडला. याप्रकरणी वाहनचालक समीर पापा शेख (वय ३४, रा. साईनगर, कात्रज, पुणे) याला अटक केली.

