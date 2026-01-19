कोल्हापूर

Kolhapur Politics : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत गेलेले समरजितसिंह घाटगे भाजपमध्ये परतणार? चंद्रकांतदादांचे मोठे संकेत

Political Signals Ahead of Kolhapur Zilla Parishad Elections : चंद्रकांत पाटील यांनी समरजितसिंह घाटगे यांच्या भाजप प्रवेशाचे संकेत दिले असून, जिल्हा परिषद निवडणूक ‘कमळ’ चिन्हावर लढवली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
Kolhapur Politics

Kolhapur Politics

कोल्हापूर : ‘समरजितसिंह घाटगे आमच्यासोबत महायुतीच्या बैठकीत होते. त्यांचे कार्यकर्ते जिल्हा परिषद निवडणूक ‘कमळ’ चिन्हावर लढणार आहेत. त्यामुळे घाटगे (Samarjit Singh Ghatge) यांचा भाजप प्रवेश केवळ औपचारिकता आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी केले.

