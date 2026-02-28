Kolhapur Poshan Abhiyan : पोषण अभियानात कोल्हापूरचा तिसरा क्रमांक; १८ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी एक लाखाचे प्रोत्साहनपर बक्षीस

कोल्हापूर : ‘केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या सुपोषित ग्रामपंचायत अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. जिल्ह्यातील १८ ग्रामपंचायतींची उत्कृष्ट कार्याबद्दल निवड झाली असून, राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्याने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. .या यशस्वी ग्रामपंचायतींना केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस आणि विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे’, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी नितीन मस्के यांनी आज दिली..शाश्वत विकासातूनच ग्रामीण प्रगतीची खरी दिशा.मस्के म्हणाले, ‘या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींमधील अंगणवाडी केंद्रांतील बालकांच्या कुपोषण निर्मूलनावर भर देण्यात आला होता. ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये मध्यम तीव्र कमी वजनाची आणि अति तीव्र कमी वजनाची बालके राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १४.३९ टक्के आणि ३.४३ टक्के कमी आहेत, अशा ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली. .जिल्ह्यातील एकूण एक हजार २५ ग्रामपंचायतींपैकी २९६ ग्रामपंचायती मानांकनासाठी पात्र ठरल्या होत्या, त्यातून अंतिम १८ ग्रामपंचायतींची निवड झाली आहे. यासाठी, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., शिरोळच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मनीषा पालेकर आणि जिल्हा कक्षाचे विस्तार अधिकारी सौरव कांबळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. तसेच संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जिल्ह्याला हा बहुमान मिळाला.’.Premium|Study Room : महाराष्ट्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील स्थानिक स्वराज्य.पुरस्कारास पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायती तालुका ग्रामपंचायतीआजरा कासारकांडगाव, साळगांव, कोवाडेभुदरगड मुदाळ, व्हनगुत्तीगडहिंग्लज.हडलगे, उंबरवाडीगगनबावडा कोदे, अणदुर, साखरी म्हांळुगेकागल पिंपळगाव खुर्दकरवीर.हलसवडे, पाडळी बुद्रुकपन्हाळा पोहाळे तर्फ आळते, कसबा बोरगाव, काळजवडेराधानगरी घोटवडे, नरतवडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.