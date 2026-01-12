कोल्हापूर

Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या

Public Transport & Civic Infrastructure : सार्वजनिक वाहतूक, बससेवा आणि पार्किंगअभावी कोल्हापूरची नागरी कोंडी वाढतेय, अंबाबाई मंदिर परिसराचा तीर्थक्षेत्र म्हणून अपेक्षित विकास का होत नाही?
Lawyers discussing civic infrastructure gaps and public transport challenges in Kolhapur

कोल्हापूर : शहरातील नागरी सुविधांबाबत सर्वच पातळीवर उदासीनता आहे. वारंवार खराब होणारे रस्ते काँिक्रटचे करावेत, कचरा उठाव हवा, पार्किंग पाहिजे. शाळा, आरोग्य केंद्र अद्ययावत आणि मोफत हवे. यापैकी काहीच कोल्हापुरात नाही.

