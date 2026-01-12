Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या

कोल्हापूर : शहरातील नागरी सुविधांबाबत सर्वच पातळीवर उदासीनता आहे. वारंवार खराब होणारे रस्ते काँिक्रटचे करावेत, कचरा उठाव हवा, पार्किंग पाहिजे. शाळा, आरोग्य केंद्र अद्ययावत आणि मोफत हवे. यापैकी काहीच कोल्हापुरात नाही. .सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली पाहिजे. महापालिकेची हद्दवाढ नाही. कोल्हापूरनंतर नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, सांगली पुढे जात आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेऊन कोल्हापूरमध्ये पायाभूत व नागरी सुविधा आवश्यक असल्याची अपेक्षा वकिलांनी व्यक्त केली..Kolhapur City : लोकसंख्या वाढली, प्रश्न वाढले कोल्हापूरचा विकास मात्र जागेवरच; पार्किंग, उड्डाणपूल केवळ कागदावरच; वाहतूक कोंडीत कोल्हापूरकर हैराण.इतर तीर्थक्षेत्राप्रमाणे कोल्हापूरचा विकास नाहीकोल्हापूर पर्यटन क्षेत्र म्हणून मोठ्या दिमाखात मिरवले जाते. करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी रोज हजारो भाविक येतात. त्यांच्यासाठी कोणतीही सुविधा महापालिका देत नाही. अंबाबाई मंदिरापर्यंत पोहाेचण्यासाठी मोठे आणि दर्जेदार रस्ते पाहिजेत. कोल्हापुरातील सर्व प्रवेशाद्वारावर भव्य प्रवेशद्वार पाहिजे. .तेथून अंबाबाई मंदिरापर्यंतच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी माहिती आणि दिशादर्शक फलक हवेत. ठिकठिकाणी बहुमजली पार्किंगची व्यवस्था करा. महापालिकेकडून अन्नछत्राची व्यवस्था हवी. यात्री निवास उभारले पाहिजे. शिर्डी, अक्कलकोट, शनीशिंगणापूर तीर्थक्षेत्रांचा विकास झाला आहे. त्या मानाने अंबाबाई मंदिरात काहीच सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा वकिलांनी व्यक्त केली..Kolhapur City : पाणी, वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्थेवर ताण; विकास नियोजन कुठे कमी पडतेय?.उपनगरांसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार कराउपनगरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी विशेष निधी द्यावा. उपनगरांसाठी स्वतंत्र आराखडा नव्या सभागृहाने करावा. शहरातील ‘ओपन स्पेस’ महापालिकेकडून वापरात आणले पाहिजेत. त्यांचा उपयोग थांबे, पार्किंग यासह बालोद्याने, विश्रांती स्थानकांसाठी करावा..महापालिकेने राज्यघटनेप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधांसह शिक्षण, आरोग्यांच्या सुविधा मोफत दिल्या पाहिजेत. यासाठी नियोजन केले पाहिजे, नव्या सभागृहाने याला प्राधान्य दिले पाहिजे. याचसोबत शहरातील रस्ते, कचरा उठावाचे सूक्ष्म नियोजन होणे आवश्यक आहे.- ॲड. प्रवीण पाटील .बहुसदस्य प्रभागातील निवडणुकीपूर्वी मतदार कसे करावे, नवी प्रभाग पद्धती काय असेल याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे अपेक्षित होते. ते झालेले नाही. त्यामुळे मतदारांना कोणाला मतदान करायचे, कसे करायचे याबाबत तातडीने प्रबोधन केले पाहिजे.- ॲड. निरंजन तिवारी .सर्किट बेंचसाठी परजिल्ह्यातून येणाऱ्या वकिलांसाठी स्वतंत्र विश्रांती कक्ष, पार्किंगची व्यवस्था करा. शहरात ग्रंथालय, अभ्यासिकांची संख्या वाढवा. सुसज्ज क्रीडांगण पाहिजे. ठिकठिकाणी महापालिकेच्या व्यायामशाळा पाहिजेत. अत्यल्प दरात तेथे प्रवेश द्यावा.- ॲड. शिवराज पाटील .शहरात येण्यासाठी प्रवेशमार्ग प्रशस्त पाहिजे. अंबाबाई मंदिरापर्यंत कोणत्याही दिशेने सहज पोहाेचता येईल, अशी व्यवस्था पाहिजे. सध्या पार्किंगसह रस्त्यांचा प्रश्न आहे. यावर नव्या सभागृहाने लक्ष केंिद्रत करावे.- ॲड. गौरव नानिवडेकर.पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट अद्ययावत करा. ‘ऑफिस हावर्स’मध्ये जादा बसेस हव्यात. दुपारी खूपच कमी बसेस असतात. त्यामुळे अनेकांना तासन्तास वाट पाहावी लागते. बस थांबे अत्याधुनिक करावेत. सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ हवीत. विशेष करून महिलांसाठी हायजेनिक शौचालयांची संख्या अधिक पाहिजे.- ॲड. आकांक्षा भोसले.कचरा उठाव योग्य पद्धतीने होत नाही. त्याला पर्याय म्हणून प्रत्येक प्रभागात एक कचरा डेपो पाहिजे. ज्यावेळी घंटागाडीत कचरा टाकणे शक्य होत नाही त्या वेळी हा कचरा डेपो उपयोगी होईल. उपनगरातील रस्ते दर्जेदार करा.- ॲड. हर्षवर्धन राणे .शाहू मिलाच्या साडेसत्तावीस एकर जागेवरील शाहू स्मारक उभारणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्या ठिकाणी नूतन सभागृहाने प्राधान्याने स्मारक उभारणीस गारमेंट करून रोजगार निर्मिती होणेही अपेक्षित आहे. कोल्हापूरची रखडलेली हद्दवाढ तातडीने होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.- ॲड. रणजित कवाळे .शहरात नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. रस्ते चांगले पाहिजे. पर्यटकांना पार्किंग, अन्नछत्र, यात्रीनिवास यांची व्यवस्था देणे महापालिकेने कर्तव्य मानले पाहिजे. पर्यटकांसाठी अधिकाधिक सुविधा दिल्या पाहिजेत. पर्यायने शहरातील उलाढाल वाढण्यास मदत होईल.- ॲड. करणसिंह पाटील अंबाबाई मंदिर परिसराचा.विकास युद्ध पातळीवर कराकोल्हापूर हे लहान शहर झाले आहे. आयुक्त कपूर यांच्यानंतर शहराच्या विकासासाठी कोणी ब्ल्यू प्रिंट तयार केली नाही. कोल्हापूरची सुधारणा करण्यासाठी प्रथम हद्दवाढ केली पाहिजे. १० लाख लोकसंख्येवर महापालिका गेली पाहिजे. अंबाबाई मंदिर परिसराचा विकास युद्ध पातळीवर केला पाहिजे. .तावडे हॉटेल परिसरात भव्य गाडीतळ सर्व सुधारणेसह केला पाहिजे. तेथून गुलाब रिक्षा व ई बस थेट अंबाबाई मंदिरापर्यंत सुरू केल्यास महिलांना काम मिळेल. मुख्य चौकात महिला व पुरुषांचे स्वच्छतागृह पेड पाहिजे. केएमटी बस रोज स्वच्छ धुऊन बाहेर काढली पाहिजे. कचरा व्यवस्थापन योग्य करावे.- प्रकाश सुपेकर .सीबीएस ते शिवाजी महाराज चौक ‘शटल’ बससेवा हवीकोल्हापूर मध्यवर्ती बस स्थानकावरून उपनगरात जवळच्या गावात जाण्यासाठी केएमटी थेट बससेवा नाही. बाहेरून येणाऱ्या बस आधीच भरून येतात, त्यामुळे परगावाहून आलेल्या प्रवाशांना आपल्या इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी बस मिळत नाही. त्यामुळे केएमटीने बस स्टँड ते शिवाजी महाराज चौक अशी ‘शटल’ बस सेवा सुरू करावी. .त्याचा तिकीट दर पाच रुपये इतका कमी ठेवावा. म्हणजे त्यामार्गावरचे प्रवासी त्या बसने जातील व उपनगरात जवळपासच्या गावात जाणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित बसने प्रवास करणे सोयीचे होईल. त्यासाठी या प्रवास मार्गाचे बसभाडे थोडेफार वाढले तरी चालेल.- विजय कुलकर्णी, श्रीगणेश कॉलनी, कळंबा रोड.शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त कराकोल्हापूर शहरात सध्या भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. शाहूपुरी पहिली आणि दुसरी गल्ली, जनता बाजार चौक या भागात कुत्र्यांच्या झुंडी असतात. वाहनांचा पाठलाग करणे, नवख्या माणसांच्या अंगावर धावून जाणे हे प्रकार नेहमीचेच झाले आहेत. .यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गोंधळामुळे वाहन चालक गोंधळून जातो. या भागात दोन शाळा आणि काही क्लासेस आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची ये-जा सुरू असते. त्यांनाही धोका संभवतो. एखादा मोठा अपघात होण्याची वाट न पहाता याचा तातडीने बंदोबस्त करावा. पाण्याचा अपव्यय/गैरवापर रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत.- अशोक आफळे.बावडा, कदमवाडीतील शेती वहिवाटीतील पाणंद रस्ते कराशहरात कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा ही मुख्य समस्या आहे. आज भरपूर लोक एकांत भेटण्यासाठी किंवा मोकळ्या हवेत फिरण्यासाठी बागा शोधताहेत. मात्र, उद्यानेच व्यवस्थित नाहीत. कसबा बावडा व कदमवाडी येथील शेती वहिवाटीतील पाणंद रस्ते त्वरित करावेत. सर्वच राजकीय पक्ष सर्व गोष्टीवर बोलत आहेत; पण शेतकऱ्यांसाठी कोणी बोलत नाही.- महेश पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.