Punyashlok Ahilyadevi Loan Waiver Kolhapur : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा जाहीर; पाहा तुमच्या खात्यावर पैसे जमा झाले का?

कोल्हापूर : शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा तिसरा टप्पा आज जाहीर झाला. त्यात जिल्ह्यातील १७७३ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ११ कोटी ९४ लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्यात (Punyashlok Ahilyadevi loan waiver) आली. आतापर्यंत जिल्हा बँकेसह शेतीसाठी कर्जपुरवठा केलेल्या अन्य बँकांत १८ हजार ७५६ शेतकऱ्यांचे १२३ कोटी एक लाख रुपये कर्जमाफीचे जमा झाले आहेत..राज्य सरकारने जून २०२६ मध्ये राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील ३० जिल्हा बँका व १२ राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका मिळून ५३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्याची माहिती पोर्टलवर अपलोड केली होती. या बँकांकडून राज्यातील ३२ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची माहिती अपलोड झाली होती..पोर्टलवर अपलोड झालेल्या ३२ लाख शेतकऱ्यांपैकी २० लाख १५ हजार शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ३० सप्टेंबरअखेर यापैकी १७ लाख २१ कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणिकरण झाले होते. पहिल्या टप्प्यांत आधार प्रमाणिकरण झालेल्या १२ लाख ५८ हजार कर्जदारांच्या खात्यावर १० हजार ११५ कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वीच जमा झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यांत ३ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांचे ३१६१ कोटी, असे मिळून आतापर्यंत १५ लाख ८६ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार २७६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी खात्यावर जमा झाली आहे..Manmad Indore Railway Project : मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी 4,930 कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी 72.66 किलोमीटर मार्ग; 48 महिन्यांची कामासाठी मुदत.आज राज्य शासनाने कर्जमाफीची तिसरी यादी जाहीर केली. त्यात राज्यातील तीन लाख २७ हजार २५० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३ हजार १६० कोटी रुपये वर्ग केले. त्यात जिल्ह्यातील १७७३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांना ११ कोटी ९४ लाखांची कर्जमाफी मिळाली आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत..Sugar Price Hike : सामान्यांच्या खिशाला कात्री! साखर थेट शंभरीपार जाण्याची शक्यता; दिवाळीचा फराळही होणार महाग? दुष्काळ, एल निनो, इथेनॉलमुळं वाढलं टेन्शन.दृष्टिक्षेपात जिल्ह्यातील कर्जमाफीटप्पा लाभार्थी शेतकरी संख्यापहिला ११ हजार १९८दुसरा ५ हजार ७८५तिसरा १ हजार ७७३एकूण १८ हजार ७५६जिल्ह्याला मिळालेली कर्जमाफीची रक्कमपहिला टप्पा - ७३.४२दुसरा टप्पा - ३७.६५तिसरा टप्पा - ११.९४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.