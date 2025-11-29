कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Corporation : कचऱ्याच्या क्यूआर कोडला दोन वर्षे धूळ खात; गवत उगवले पण अंमलबजावणी अद्याप शून्य! शहरवासीयांचा संताप उसळला

QR Code Waste System Left Unused : शहरातील कचऱ्याचा उठाव व कचऱ्याचा संकलनाची माहिती मिळण्यासाठी महापालिकेकडून ‘क्यूआर कोड’ यंत्रणा करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या कामाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये या ‘क्यूआर कोड’च्या पाट्या बसवल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरातील कचऱ्याचा उठाव व कचऱ्याचा संकलनाची माहिती मिळण्यासाठी महापालिकेकडून ‘क्यूआर कोड’ यंत्रणा करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या कामाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये या ‘क्यूआर कोड’च्या पाट्या बसवल्या आहेत.

