Kolhapur Muncipal Corporation : कचऱ्याच्या क्यूआर कोडला दोन वर्षे धूळ खात; गवत उगवले पण अंमलबजावणी अद्याप शून्य! शहरवासीयांचा संताप उसळला

कोल्हापूर : शहरातील कचऱ्याचा उठाव व कचऱ्याचा संकलनाची माहिती मिळण्यासाठी महापालिकेकडून 'क्यूआर कोड' यंत्रणा करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी या कामाला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये या 'क्यूआर कोड'च्या पाट्या बसवल्या आहेत. .परंतु, अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. अनेक ठिकाणी या पाट्या धूळ खात पडल्या आहेत, तर काही पाट्यांभोवती गवत उगवल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा नावापुरतीच राहिल्याचे चित्र आहे. .Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीचा घोळ वाढतच; हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागात, हरकतींचा पाऊस!.सरकारच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत महापालिकेकडून २०२३ मध्ये क्यूआर कोड असलेल्या पाट्या शहरातील इमारतींवर बसविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. शहरात कचऱ्याची समस्या बिकट झाली आहे..त्यासाठी महापालिकेकडून ही प्रणाली राबविण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर या पाट्या बसवायला सुरुवात केली. लवकरात लवकर हे काम पूर्ण होऊन कचऱ्याच्या समस्येतून शहरवासीयांना दिलासा मिळेल, असे वाटत होते. .Kolhapur Muncipal corporation: महापालिका सत्तेच्या किल्ल्या महिलांच्या हाती, २० पैकी १५ प्रभागांत स्त्री मतदारांची संख्या जास्त.परंतु, गेले दोन वर्षे झाले तरी या पाट्या केवळ नावापुरताच लावल्याचे दिसत आहे. काही ठिकाणी इमारती व घरांवर असलेल्या या पाट्यांभोवती गवत उगवले आहे. जर काही करायचेच नव्हते तर या पाट्या लावल्याच कशाला अशी विचारणा नागरिकांकडून होत आहे..स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत आतापर्यंत शहरातील सुमारे एक लाख ६७ हजार घरे, इमारतींवर या पाट्या लावल्या आहेत. तसेच या पाट्यांवर स्कॅनिंग करायला सुरुवात झाली आहे, असा दावा महापालिकेचा आहे. .संबंधित भागातील टीपरचालकांकडून त्या घर किंवा इमारतींवर लावलेल्या पाट्यांवर स्कॅनिंग केले जाईल. त्यामुळे तेथील कचरा किती वाजता उचलला, तो किती होता? याची माहिती महापालिकेला समजणार आहे..एकप्रकारे ही 'जीपीएस ट्रॅकर'सारखीच प्रणाली आहे. यामुळे टीपरचालक जागेवर गेला आहे की नाही? हेही समजणार आहे. ही संकल्पना अतिशय चांगली व अत्याधुनिक असली तरी ती अंमलबजवाणी नसल्याने बिनकामाची झाली आहे. .सद्यस्थितीला शहरातील घरे व इमारतींवर लावलेल्या या पाट्या शहरवासीयांच्या कुतूहलाचा विषय बनला आहे.सरकारच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत शहरातील सुमारे एक लाख ६७ हजार घरे, इमारतींवर या पाट्या लावल्या आहेत. तसेच या पाट्यांवर स्कॅनिंग करायला सुरुवात झाली आहे. सद्यस्थितील १५ टक्के हे काम झाले असून, लवकरात लवकर ते ८० टक्के करण्याचा प्रयत्न आहे. अभियानांतर्गत ८० टक्के क्यूआर कोड करावेत, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे.- कृष्णात पाटील, साहाय्यक आयुक्त, महापालिका.