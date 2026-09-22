Radhanagari Dam Gate Opens : राधानगरी धरणाचा क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; धरणातून 2628 क्युसेक विसर्ग, घाटमाथ्यावर दमदार पाऊस

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या घाट माथ्यावर रविवारी (ता.२०) रात्री जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे राधानगरी धरणाचा क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा आज दुपारी २ वाजून २६ मिनिटांनी (Radhanagari Dam automatic gate open) उघडला. पहाटेच्या सुमारास शहराच्या मध्यवर्ती भागासह कसबा बावडा, नागाळा पार्क, उचगाव परिसरातही दमदार पावसाची बरसात झाली. पावसामुळे राधानगरी परिसरातील पिकांना दिलासा मिळाला. .पावसाने सप्टेंबरमध्ये पूर्ण दडी मारली. त्यामुळे माळरानावरील सोयाबीन, भात, भुईमूग ही पिके संकटात आली आहेत. दूधगंगा धरणातील विसर्ग सिंचनासाठी सुरू आहे. मुंबई वेधशाळेने जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल, असा अंदाज दिला होता. त्यानुसार रविवारी (ता.२०) मध्यरात्री दाजीपूर, राधानगरी या परिसरात जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे राधानगरी धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली असून, सोमवारी (ता.२१) दुपारी २ वाजता क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला. त्यातून सुमारे २६२८ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे..शहरातील कसबा बावडा आणि परिसरातही पहाटे जोरदार पाऊस झाला. उचगाव परिसरालाही पावसाने झोडपले. शहराच्या मध्यवर्ती भागातही पाऊस आला. अचानक आलेल्या जोरदार पावसामुळे काही मंडळांच्या मांडवांचे पत्रे उडाले, तर काही ठिकाणी झाड्याच्या फांद्या पडल्या. मात्र, मोठे नुकसान झालेले नाही. दरम्यान, सोमवारी मध्यरात्री जिल्ह्यातील काही ठिकाणी अतिवृष्टी होईल, असा अंदाज मुंबई वेधशाळेने वर्तवला होता..Dudhganga Canal Project Update : 1995 पासून रखडलेला दूधगंगा डाव्या कालव्याचा प्रकल्प; 31 वर्षे लोटली तरी काम अपूर्णच, शेतकरी चिंतेत.उदगाव परिसराला झोडपलेजयसिंगपूर : उदगाव, चिंचवाड आणि अर्जुनवाड परिसराला मंगळवारी सायंकाळी वादळी पावसाने जोरदार झोडपले. गेल्या तीन आठवड्यांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, आज झालेल्या या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत असून, यामुळे परिसरातील ऊस पिकाला संजीवनी मिळणार आहे. उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना पावसाने दिलासा मिळाला आहे. सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत म्हणजेच सुमारे दीड तास पावसाची संततधार सुरू होती..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाचे दोन दरवाजे उघडले; नदीपात्रात जवळपास 4 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू, प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा.गगनबावडा तालुक्यात ३५.५ मिलिमीटरजिल्ह्यात सरासरी ७.२ मिमी. पाऊस पडला. यामध्ये सर्वाधिक पाऊस गगनबावडा तालुक्यात पडला असून, तेथे ३५.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. हातकणंगले तालुक्यात २०.८ मिमी. पावसाची नोंद झाली. शिरोळ तालुक्यात २.२, तर पन्हाळा तालुक्यात २ मिमी. पाऊस पडला. राधानगरी तालुक्यात १ आणि करवीर तालुक्यात ५.७ मिमी. पावसाची नोंद झाली. कागल तालुक्यात ७.४, तर गडहिंग्लज तालुक्यात १४.८ मिमी. पाऊस पडला. भुदरगडमध्ये ६.७ आणि आजरा तालुक्यात २.१ मिमी. पावसाची नोंद झाली. कुंभी धरण क्षेत्रामध्ये ५८ मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.