कोल्हापूर

Radhanagari Dam Gate Opens : राधानगरी धरणाचा क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा उघडला; धरणातून 2628 क्युसेक विसर्ग, घाटमाथ्यावर दमदार पाऊस

Radhanagari Dam Automatic Gate Opens : कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसानंतर राधानगरी धरणाचा तिसरा स्वयंचलित दरवाजा उघडला. धरणातून २६२८ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे.
2628 Cusecs Water Discharge From Radhanagari Dam

2628 Cusecs Water Discharge From Radhanagari Dam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या घाट माथ्यावर रविवारी (ता.२०) रात्री जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे राधानगरी धरणाचा क्रमांक तीनचा स्वयंचलित दरवाजा आज दुपारी २ वाजून २६ मिनिटांनी (Radhanagari Dam automatic gate open) उघडला. पहाटेच्या सुमारास शहराच्या मध्यवर्ती भागासह कसबा बावडा, नागाळा पार्क, उचगाव परिसरातही दमदार पावसाची बरसात झाली. पावसामुळे राधानगरी परिसरातील पिकांना दिलासा मिळाला.

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