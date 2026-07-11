Panchganga River Water level Update : पंचगंगेची पातळी सहा फुटांनी उतरली, इचलकरंजीतही पातळीत घट; कोल्हापुरात अद्याप 24 बंधारे पाण्याखाली, 41 मार्ग बंदच

कोल्हापूर : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने चांगलीच उघडीप दिली. दिवसभर अनेकवेळा सूर्यदर्शन होऊन उन्हाच्या झळा ही जाणवल्या. पाऊस नसल्याने नद्यांच्या पाणी पातळी ओसरू लागली. पंचगंगेची पाणी पातळी चोवीस तासात काल रात्री बारापर्यंत सहा फुटांनी उतरली. अद्याप २४ बंधारे पाण्याखाली (Kolhapur flood situation latest news today) असून, ४१ मार्ग बंद आहेत. दरम्यान, पंचगंगा घाटावरील पाणी पातळी कमी होऊ लागल्याचे दिसत होते..शहरासह जिल्ह्यात, धरणक्षेत्रातही पावसाने उसंत घेतली. पाऊस थांबल्याने नद्यांच्या पाणी पातळीत घट व्हायला सुरुवात झाली. मध्यरात्री १२ वा. पर्यंत पंचगंगेची पाणी पातळी ३० फूट चार इंच होती. कालपर्यंत ४२ बंधारे पाण्याखाली होते. त्यातील १८ बंधारे खुले होऊन अद्याप २४ पाण्याखालीच आहेत..Koyna Dam Update : महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरला पावसाचा जोर ओसरला; कोयना धरणात तब्बल 51.71 टीएमसी साठा, किती क्युसेक पाण्याची आवक सुरू?.यामध्ये पंचगंगा नदीवरील राजाराम, शिंगणापूर, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड, शिरोळ, भोगावतीवरील सरकारी कोगे, हळदी, खडक कोगे, राशिवडे, कासारीवरील यवलूज, ठाणे-आळवे, पुनाळ तिरपण, बाजार भोगाव, वाळोली, पेंडाखळे, वारणेवरील कोडोली, दूधगंगेवरील सिद्धनेर्ली, दत्तवाड, सुळकूड, बाचणी, वेदगंगेवरील सुरुपली यांचा समावेश आहे..FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे.तसेच कालपर्यंत जिल्ह्यातील ५२ मार्ग बंद होते. त्यातील ११ खुले झाले असून, ४१ अद्याप बंद आहेत. यामध्ये राज्य मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांचा समावेश आहे. दरम्यान, पाऊस थांबून दिवसभरात काही काळ ऊन पडल्याने नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक तक्रारीही वाढल्याचे दिसले..घटप्रभा, जांबरे शंभर टक्के भरलेघटप्रभा धरणाची एकूण क्षमता १.५६० टीएमसी असून, आजचा पाणीसाठा १.५६ टीएमसी इतका आहे. जांबरे धरणाची एकूण क्षमता ०.८२० टीएमसी असून, आजचा पाणीसाठा ०.८२ टीएमसी इतका आहे. ही दोन्ही धरणे शंभर टक्के भरली आहेत..Akkalkot Bridge : पुलाची रुंदी 5.5 ऐवजी 9 मीटर करा! चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गावर अपघाताचा धोका? अक्कलकोटच्या मुगळी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव.इचलकरंजीत पातळीत घटइचलकरंजी येथील पंचगंगा नदीतील पाण्याच्या पातळीत काल सकाळपासून घट होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे संभाव्य पूरबाधित क्षेत्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवसभरात सुमारे एक फुटापेक्षा जास्त पाणी पातळी कमी झाली. नागरी वस्तीच्या दिशेने पाणी येत असताना पावसाने उघडीप दिली आहे. दोन दिवसांत नदीपात्रात पाणी जाण्याची शक्यता असून, त्यानंतर जुना पूल वाहतुकीस खुला होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.