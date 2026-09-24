कोल्हापूर

Ganesh Procession : साउंड सिस्टीमच्या ट्रॅक्टर मालकास; एक वर्ष कारावासासह ३० हजारांचा दंड

Sound Levels Found Above Permitted Limits: ध्वनीमर्यादा भंग, मिरवणूक रेंगाळविण्याच्या गुन्ह्यात ट्रॅक्टर मालकाला न्यायालयाकडून एक वर्ष कारावास व ३० हजारांचा दंड
Sound System

Sound System

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करण्यासह मिरवणूक रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या साउंड सिस्टीम ट्रॅक्टर मालकाला न्यायदंडाधिकारी पंकजा राजपूत यांनी एक वर्षे कारावास व ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अजित बाजीराव पाटील (रा. ननुंद्रे, ता. पन्हाळा) असे त्याचे नाव आहे. २०१६ मध्ये राजारामपुरीतील गणेश तरुण मंडळाच्या मिरवणुकीत हा ट्रॅक्टर पुरवला आला होता.

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