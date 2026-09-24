Ganesh Procession : साउंड सिस्टीमच्या ट्रॅक्टर मालकास; एक वर्ष कारावासासह ३० हजारांचा दंड

कोल्हापूर: ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन करण्यासह मिरवणूक रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या साउंड सिस्टीम ट्रॅक्टर मालकाला न्यायदंडाधिकारी पंकजा राजपूत यांनी एक वर्षे कारावास व ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अजित बाजीराव पाटील (रा. ननुंद्रे, ता. पन्हाळा) असे त्याचे नाव आहे. २०१६ मध्ये राजारामपुरीतील गणेश तरुण मंडळाच्या मिरवणुकीत हा ट्रॅक्टर पुरवला आला होता. .राजवाडा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात यापूर्वी मंडळाच्या अध्यक्षासह पदाधिकाऱ्यांनाही दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती.राजारामपुरीतील गणेश तरुण मंडळाने १६ सप्टेंबर २०१६ ला मिरजकर तिकटी, बिनखांबी गणेश मंदिर, महाद्वार रोडमार्गे मिरवणूक काढली होती. त्यांनी जोडलेल्या साउंड सिस्टीमच्या आवाजाचे नमुने घेतले असता मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज असल्याचे निदर्शनास आले. .पोलिसांकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत मंडळाने मिरवणूक रेंगाळत होती. याप्रकरणी मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजानीस, सचिव यांच्यासह ट्रॅक्टर मालक-चालकावर गुन्हा दाखल केला होता. तत्कालीन उपअधीक्षक भारतकुमार राणे यांनी याबाबतचा खटला न्यायालयात पाठवला होता. न्यायालयात सरकारी वकील सायली ठोकळ यांनी केलेल्या युक्तिवादावरून पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले होते, तर आज ट्रॅक्टर मालक अजित पाटील यालाही दोषी ठरवून एक वर्षे कारावास व ३० हजार रुपये दंड ठोठावला. जुना राजवाडा पोलिसांनी ट्रॅक्टर मालकाला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.