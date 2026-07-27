Kolhapur Rain Tree Collapse : कोल्हापुरातील राजारामपुरीत भलामोठा 'रेन ट्री' कोसळला; कार थेट 5 फूट वर उचलली, इमारतीला तडे

कोल्हापूर : राजारामपुरी चौथ्या गल्लीतील भलामोठा ‘रेन ट्री’ काल पहाटेच्या सुमारास कोसळला. बाजूला उभी असलेली एक मोटार झाडांच्या मुळांसह पाच फुटांपर्यंत वर उचलली (Rajarampuri Tree Fall Damages Cars and Building) गेली, तर फांद्यांखाली दुसऱ्या एका मोटारीचे नुकसान झाले. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूच्या इमारतीवर झाड कोसळल्याने भिंतींनाही तडे गेले आहेत. आज दिवसभर या फांद्या हटविण्याचे काम सुरू असल्याने वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविली होती. .राजारामपुरीतील शाहू मिल पोलिस चौकीकडून नऊ नंबर शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील चौथ्या गल्लीतील भलामोठा रेन ट्री आज पहाटेच्या सुमारास कोसळला. झाडाची वरील बाजू रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूकडील इमारतीवर कोसळली. यात झाडाखाली उभ्या असलेल्या दोन मोटारींचे नुकसान झाले. मोठा आवाज झाल्याने इमारतीतील लोक धावत बाहेर आहे. अग्निशमन दलाला वर्दी मिळताच जवान घटनास्थळी दाखल झाले. कटरच्या मदतीने फांद्या हटविण्याचे काम सुरू केले; परंतु फांद्याचा आकार मोठा असल्याने क्रेनची मदत घ्यावी लागली..स्थानिक नागरिक संतप्तझाडाच्या फांद्या तोडण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे गरजेचे होते; परंतु या झाडाकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. दिवसभरात या भागात गर्दी असते. सुदैवाने पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडल्याने जीवितहानी टळली. यामुळे महापालिकेच्या बोंगळ कारभाराबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Koyna Dam Water Level : पश्चिम महाराष्ट्रासाठी दिलासादायक बातमी! कोयना धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढला; धरणात सध्या किती पाणी? महाबळेश्वरला पावसाची उघडीप.सहा तासांनंतर वाहतूक सुरूपहाटेपासूनच झाडाच्या फांद्या हटविण्याचे काम सुरू होते. अभय कोळी, गिरीश गवळी, नीतेश शिंगारे, अक्षय शिंगारे, विनोद गवळी, विजय सुतार यांनी काम सुरू केले. जवळपास सहा तासांनी हे काम पूर्ण केले. अकराच्या सुमारास काम पूर्ण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.