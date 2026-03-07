कोल्हापूर

Kolhapur Rangpanchami : रंगपंचमीसाठी २२ ठिकाणी बंदोबस्त तैनात; महिला सुरक्षेला प्राधान्य; हुल्लडबाजांवर कारवाईचे आदेश

Police Security : रंगपंचमीच्या उत्साहात कोल्हापूर शहर रंगणार असताना पोलिस प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्थेला विशेष प्राधान्य दिले आहे. सणाच्या दिवशी नागरिकांना सुरक्षित वातावरणात रंग खेळता यावा यासाठी शहरात २२ ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
Police personnel deployed at major junctions in Kolhapur to ensure safety during Rangpanchami celebrations.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘रंगपंचमी खेळताना सर्वसामान्यांना कोणताही त्रास होऊ नये याची खबरदारी प्रत्येकाने घ्यावी. महिलांना सुरक्षित वातावरणात रंग खेळता येतील, यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांची नेमणूक केली जाणार आहे.

