Kolhapur Rangpanchami : रंगपंचमीसाठी २२ ठिकाणी बंदोबस्त तैनात; महिला सुरक्षेला प्राधान्य; हुल्लडबाजांवर कारवाईचे आदेश

कोल्हापूर : 'रंगपंचमी खेळताना सर्वसामान्यांना कोणताही त्रास होऊ नये याची खबरदारी प्रत्येकाने घ्यावी. महिलांना सुरक्षित वातावरणात रंग खेळता येतील, यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांची नेमणूक केली जाणार आहे..हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर जागेवरच गुन्हे दाखल करा,' असे आदेश पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पोलिसांना दिले. शहरात २२ फिक्स पॉईंटसह आठ पेट्रोलिंग पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत..रविवारी जिल्ह्यात रंगपंचमीचा उत्साह असणार आहे. बाजारपेठेतही सणाची जोरदार तयारी सुरू आहे. डोळ्यांना घातक रंगांची विक्री करू नये, अशी समजही पोलिसांकडून विक्रेत्यांना देण्यात आली आहे. .Police Action: धूलिवंदनला कायद्याचा कडक पहारा! उल्हासनगर पोलिस सतर्क; समाजकंटकांवर राहणार करडी नजर.दुचाकी, चारचाकींतून भरधाव वेगात फेरफटका मारून अचानक रंग फेकल्याने वादाचे प्रसंग घडतात. तसेच काही ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुकीची वाहने लक्ष्य केली जातात. असे प्रकार घडणार नाहीत यासाठी प्रमुख रस्ते, चौकांमध्ये पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे..दुचाकीचे सायलेन्सर काढणे, मोठ्या आवाजातील गाणी लावून मोटार पळविणे, ट्रिपल सीट, मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे, विना नंबरप्लेट वाहन, दुचाकी चालविताना मोबाईलचा वापर, एकेरी मार्गांचे उल्लंघन अशांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. पोलिसांसह दंगलकाबू पथके, जलदकृती दल, होमगार्ड असा बंदोबस्त नेमला जाणार आहे..Sangli Police : केवळ १२६ पोलिसांच्या खांद्यावर 'सांगली शहर'ची धुरा; अतिरिक्त कामाचा ताण; कायदा-सुव्यवस्था टिकणार कशी?, अंमलदारांना लागतेय डबल ड्यूटी.२२ फिक्स पॉईंट...शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने शिवाजी पूल, दसरा चौक, सीपीआर चौक, व्हीनस कॉर्नर, ताराराणी चौक, टेंबलाई उड्डाणपूल, सायबर चौक, राजारामपुरी, फोर्ड कॉर्नर, उमा टॉकीज चौक, बिंदू चौक, बिनखांबी गणेश मंदिर, गंगावेश, रंकाळा टॉवर, क्रशर चौक, फुलेवाडी नाका, चिव्याचा बाजार, जुना वाशी नाका, कळंबा साई मंदिर, अशा ठिकाणी पोलिसांकडून वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. तसेच आठ पेट्रोलिंग पथकेही शहरात फिरून लक्ष ठेवणार आहेत..