Kolhapur Threat Case: ‘कारागृहातून बाहेर आल्यावर तुझ्या नवऱ्याला सोडणार नाही’ महिलेला धमकी; रविकिरण इंगवलेविरोधात गुन्हा

कोल्हापूर : ‘कारागृहातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर तुझ्या नवऱ्याला जिवंत ठेवत नाही’ अशी धमकी दिल्याप्रकरणी शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले (रा. फिरंगाई तालीम परिसर) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. फिर्यादी शक्ती विक्रम भोसले (वय ३२, रा. शाहूपुरी) यांना दोन मे रोजी झालेल्या मारहाणप्रकरणी दहा जणांविरोधात गुन्हा नोंद झाला, तर याच प्रकरणातून फिर्यादीच्या पत्नीला कार्यालयात बोलावून ही धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. .याप्रकरणी रवी इंगवलेसह शुभम सूर्यवंशी (रा. लक्षतीर्थ वसाहत), आशीष अशोक जाधव (वारे वसाहत), यश संतोष जाधव यांच्यासह दहा जणांविरोधात धमकी व मारहाणीचा गुन्हा दाखल आहे..Team India: २०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू; गंभीर-गिलच्या मागणीनंतर BCCIने उचललं मोठं पाऊल, नेमकं काय होणार?.शक्ती भोसले हा दोन मे २०२६ ला टिंबर मार्केट येथील एका दुकानात गेला होता. तिथे आलेल्या शुभम सूर्यवंशी, आशीष, यश जाधवसह सहा ते सात जण थांबले होते. ‘तू रविकिरण इंगवले साहेबांबद्दल नाही ते बोलतोस, त्यांनी आम्हाला पाठवले आहे’ असे धमकावत लोखंडी गजाने मारहाण केली..यामध्ये भोसले गंभीर जखमी झाला होता. दरम्यान, राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात भोसलेला अटक होऊन तो कारागृहात होता. १३ मे रोजी इंगवले यांनी भोसले याच्या पत्नीला खरी कॉर्नर येथील कार्यालयात बोलावले होते..Solapur Ganesh Festival: गणेशोत्सवात डीजे आणि लेझर लाइटला बंदी; १३ ते २६ सप्टेंबरपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात निर्बंध.इंगवले यांनी तिला धमकावत ‘तुझ्या नवऱ्याला मारण्यासाठी मीच त्या लोकांना पाठवले होते. तुझा नवरा आता माझ्या तावडीतून वाचला असता, तरी कारागृहातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर जिवंत ठेवत नाही’ असे बोलल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.