Kolhapur Crime : कोल्हापुरातील आरसी गँग गजाआड; रवी शिंदेसह सात जणांना अटक

कोल्हापूर : आरसी गँगचा गुंड रवी शिंदे याच्यासह सात जणांना राजारामपुरी पोलिसांनी आज अटक केली. नगरसेवक प्रवीण सोनवणे यांच्या विजयी मिरवणुकीवेळी झालेल्या दगडफेकीच्या प्रकरणावरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे..महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकाल १६ जानेवारीला जाहीर झाला. या निवडणुकीत सोनवणे विजयी झाले. त्यांच्या समर्थकांनी काढलेल्या मिरवणुकीवर दगडफेकीचा प्रकार घडला होता. त्याचवेळी भारतीय न्याय संहिता १११ नुसार गुन्हा नोंद झाला होता. .Ganja Smuggling : नंदरबार, धुळ्यापर्यंत गांजा तस्करांचा पाठलाग; ४३ किलो गांजासह चारजणांना अटक.मात्र, पोलिसांनी संहितेतील कलमे वाढविण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जाला मंजुरी मिळताच, रवी शिंदे (वय ३९, रा. प्लॉट १४१, साळोखे पार्क, कोल्हापूर), ऋतुराज ऊर्फ गोपी रमेश शिंदे (२८, लक्ष्मी वसाहत, जवाहरनगर), नीलेश पंडित बामणे (२८, सुभाषनगर),.रोहन शंकर नांगरे (२४, ठाकरे चौक, कागल. सध्या रा. बी वॉर्ड, सुभाषनगर), गणेश पंडित बामणे (३१, प्लॉट नं १, बी वॉर्ड, सुभाषनगर), अमित अंकुश बामणे (३३, प्लॉट नं १, बी वॉर्ड, सुभाषनगर), विशाल सदाशिव सनक्के (२७, रोहिदास कॉलनी, सुभाषनगर) यांना अटक करण्यात आले..Gadhinglaj Crime : ऊस, गव्हात केली गांजाची लागवड; निलजीतील प्रकार, साडेनऊ किलो गांजा जप्त, एकास अटक.