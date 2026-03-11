कोल्हापूर

Kolhapur Crime : कोल्हापुरातील आरसी गँग गजाआड; रवी शिंदेसह सात जणांना अटक

RC Gang Members : कोल्हापुरात झालेल्या नगरसेवक प्रवीण सोनवणे यांच्या विजयी मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या दगडफेकीच्या प्रकरणात मोठी पोलिस कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरसी गँगचा गुंड रवी शिंदे याच्यासह सात जणांना राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली आहे.
RC gang members in connection with stone-pelting

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : आरसी गँगचा गुंड रवी शिंदे याच्यासह सात जणांना राजारामपुरी पोलिसांनी आज अटक केली. नगरसेवक प्रवीण सोनवणे यांच्या विजयी मिरवणुकीवेळी झालेल्या दगडफेकीच्या प्रकरणावरून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

