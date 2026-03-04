Kolhapur Crime : पूर्ववैमनस्याची ठिणगी; खुनातूनच शेवट; वर्षात ५१ पैकी ११ खून, तर १६ खुनाचे प्रयत्न

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गतवर्षात सर्वाधिक खून व खुनाचा प्रयत्न हे केवळ पूर्ववैमनस्यातूनच झाले आहेत. ५१ पैकी ११ खून, ६४ पैकी १६ खुनाचे प्रयत्न हे केवळ पूर्ववैमनस्यातून झाले आहेत..पूर्ववैमनस्यातून होणारे खून, खुनाचा प्रयत्न रोखण्यासाठी पोलिसांकडून ‘समझोता एक्स्प्रेस’ धावण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडून तक्रार किंवा फिर्याद येते, त्याच वेळी असे प्रकार निकाली काढले पाहिजेत. यात तंटामुक्त समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.खून सहज होत नाही. त्यासाठी ठोस कारण असते. पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार गतवर्षात वेगवेगळ्या १६ कारणांवरून ५१ खून झाले आहेत. त्यापैकी पूर्ववैमनस्यातून झालेल्या खुनाच्या खालोखाल पैशाच्या वादातून खून झाले आहेत. .पूर्वी जमिनीच्या वादातून खुनाची संख्या अधिक होती. आता क्षुल्लक मुद्दाही खुनाचे कारण बनत आहे. पूर्ववैमनस्यातून होणारे वाद, खून किंवा खुनाचे प्रयत्न रोखता येतील काय? यातून गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी गावोगावी तंटामुक्त समित्यांची स्थापना झालेली आहे. त्याच ठिकाणी तंटे मिटल्यास पूर्ववैमनस्यातून होणारे खून किंवा खुनाचे प्रयत्न कमी होतील. तंटामुक्त समितीची.Kolhapur: नागावात जमिनीच्या वादातून हाणामारी, नऊजण जखमी.भूमिका महत्त्वाचीप्रत्येक गावातील तंटामुक्त समितीने गाव पातळीवर होणारे वाद, पूर्ववैमनस्य यावर वेळीत ‘समझोता’ केल्यास खून, खुनाचे प्रयत्न असे होणारे गुन्हे कमी होतील. गावातील तंटामुक्त समितीची कामे प्रभावी झाल्यास गुन्हेगारींचा आकडाही कमी होऊ शकतो.जिल्ह्यातील खुनाचे प्रमाण शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही अधिक आहे. शहरातील तसेच ग्रामीण भागात दोन गटातील वाद टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई, झोपडपट्टी दादांवर हद्दपारी, गुन्हेगारांवर मोका लावण्याचे प्रस्ताव पोलिस ठाण्यांकडून दिले जात आहेत. .त्यामुळे चालू वर्षात पूर्ववैमनस्यातून होणारे खून किंवा खुनाचा प्रयत्न असे गुन्हे कमी झाले आहेत. संपूर्ण वर्षभरात ही आकडेवारी खूपच कमी असेल.- सुशांत चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.