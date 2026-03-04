कोल्हापूर

Kolhapur Crime : पूर्ववैमनस्याची ठिणगी; खुनातूनच शेवट; वर्षात ५१ पैकी ११ खून, तर १६ खुनाचे प्रयत्न

Revenge Murders : कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात घडलेल्या खुनांच्या घटनांनी धक्कादायक चित्र समोर आणले आहे. ५१ खुनांपैकी ११ खून आणि ६४ पैकी १६ खुनाचे प्रयत्न हे केवळ पूर्ववैमनस्यातून झाल्याची नोंद आहे.
लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यात गतवर्षात सर्वाधिक खून व खुनाचा प्रयत्न हे केवळ पूर्ववैमनस्यातूनच झाले आहेत. ५१ पैकी ११ खून, ६४ पैकी १६ खुनाचे प्रयत्न हे केवळ पूर्ववैमनस्यातून झाले
आहेत.

