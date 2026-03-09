कोल्हापूर

Kolhapur Rickshaw Driver : कोल्हापुरात रिक्षा स्टॉपच्या माजी अध्यक्षाचा दगडाने ठेचून निर्घृण खून; हनुमान मित्रमंडळाच्या खोलीमागे आढळला नग्नावस्थेत मृतदेह

Rickshaw Driver Found killed in Uchgaon Kolhapur : कोल्हापूरच्या उचगाव येथे रिक्षाचालक प्रशांत पंडित याचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. नग्नावस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
गांधीनगर (कोल्हापूर) : उचगाव (ता. करवीर) पैकी मणेर मळा येथे रिक्षाचालकाचा काल रात्री दगडाने ठेचून खून झाल्याची घटना आज सकाळी उघडकीस (Kolhapur Rickshaw Driver Killed) आली. प्रशांत बाबूराव पंडित (वय ४०) असे त्याचे नांव असून खुनाचे कारण अद्याप समजले नाही.

