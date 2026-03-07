कोल्हापूर

UPSC Success Marathi : अभ्यासातील सातत्य, नियोजन आणि मार्गदर्शनामुळे कोल्हापुरातील कुरुंदवाडच्या ऋषिकेशने UPSC मध्ये ६१ वी रँक

UPSC success story : तीन वेळा अपयशाचा सामना करूनही कोल्हापूरच्या ऋषिकेशने हार मानली नाही. मराठी शाळेत शिक्षण घेतलेल्या ऋषिकेशने UPSC परीक्षेत ६१ वी रँक मिळवत यश संपादन केले.
Sandeep Shirguppe
Rishikesh Kolhapur UPSC rank 61 story : अपयशाची हॅट्‌ट्रिक पूर्ण करूनदेखील जिद्दीने दिवसातील बारा ते चौदा तास अभ्यास करून येथील ऋषिकेश राजेंद्र आलासे याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळविले. देशभरात ६१ वी रँक मिळवून त्याने हे यश संपादन केले.

