कोल्हापूर

Kolhapur Bus Accident : काळीज पिळवटणारी घटना! कुटुंबाला दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या शासकीय लिपिकाचा अपघातात दुर्दैवी अंत; पत्नी गंभीर जखमी, चिमुरडी आयसीयूमध्ये!

Kolhapur ST bus accident government employee death : बांबवडे येथे एसटीच्या धडकेत शाहूवाडी तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक मारुती मकर यांचा मृत्यू झाला. पत्नी व दोन मुले गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर कोल्हापुरात उपचार सुरू आहेत.
Government Employee Dies in Kolhapur Road Accident

Government Employee Dies in Kolhapur Road Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बांबवडे (कोल्हापूर) : पत्नी आणि मुलांना दवाखान्यात घेऊन निघालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा काल येथे अपघाती मृत्यू झाला. महसूल सहायक मारुती विठ्ठल मकर (वय ३५, सध्या रा. शाहूवाडी मूळ गाव उंबरे दहिगाव ता. माळशिरस जि. सोलापूर) असे त्यांचे नाव आहे. या अपघातात त्यांची पत्नी आणि दोन्ही मुले गंभीर जखमी आहेत. त्यांना कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले (Shahuwadi road accident latest news) आहे.

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