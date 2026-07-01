Kolhapur Bus Accident : काळीज पिळवटणारी घटना! कुटुंबाला दवाखान्यात घेऊन जाणाऱ्या शासकीय लिपिकाचा अपघातात दुर्दैवी अंत; पत्नी गंभीर जखमी, चिमुरडी आयसीयूमध्ये!

बांबवडे (कोल्हापूर) : पत्नी आणि मुलांना दवाखान्यात घेऊन निघालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा काल येथे अपघाती मृत्यू झाला. महसूल सहायक मारुती विठ्ठल मकर (वय ३५, सध्या रा. शाहूवाडी मूळ गाव उंबरे दहिगाव ता. माळशिरस जि. सोलापूर) असे त्यांचे नाव आहे. या अपघातात त्यांची पत्नी आणि दोन्ही मुले गंभीर जखमी आहेत. त्यांना कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले (Shahuwadi road accident latest news) आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : शाहूवाडी तहसील कार्यालयात मकर हे लिपिक होते. ते शाहूवाडीत कुटुंबासोबत राहत होते. काल ते आपल्या पत्नीसह मुलांना दवाखान्यात दाखवण्यासाठी बांबवडे येथे दुचाकी (एमएच ०९ एफ यू ५०४६) वरून जात होते. त्यावेळी त्यांना कोल्हापूरहून रत्नागिरीकडे जाणाऱ्या एसटी (एमएच १२ झेड ई ९५३४) ने समोरून जोराची धडक दिली..Vat Purnima Heart Attack Death : पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी पूजला वटवृक्ष; वाण देतानाच आला हृदयविकाराचा तीव्र झटका, सिंधुदुर्गातील 'या' सावित्रीचा दुर्दैवी अंत.यात त्यांच्या चेहऱ्याला व डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. ते बेशुद्ध झाले. पत्नी काजल (२५) यांच्या डोक्याला व हाताला, मुलगी सई (४) हिच्या डाव्या डोळ्याला व डोक्याला, मुलगा समर्थ (२) याच्या तोंडाला व डोक्याला दुखापत झाली. बांबवडे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार करून सर्वांना कोल्हापूरला हलवण्यात आले; मात्र कोल्हापूरला जात असतानाच वाटेत मकर यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगी, मुलगा, चार भाऊ, आई असा परिवार आहे. सई हिला अतिदक्षता विभागात ठेवले आहे. दरम्यान, एसटीचालक किरण अशोक हेगडे (रा. सांगाव ता. कागल) याला शाहूवाडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Delta Waterfall Goa : मित्रांसोबत धबधब्यावर जाणं बेतलं जीवावर! गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेल्या 16 वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी अंत; 'या' प्रसिद्ध धबधब्यावर नेमकं काय घडलं?.बदलीपूर्वीच काळाचा घावमारुती मकर मूळ सोलापूर जिल्ह्यातील उंबरे दहिगावाचे; परंतु ते नोकरीला लागल्यापासून कोल्हापूरमध्ये सेवा बजावत होते. या अगोदर त्यांनी राधानगरी, त्यानंतर शाहूवाडीत ते कार्यरत होते. त्यांची आज पन्हाळा तहसील कार्यालयात बदली होणार होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.