कोल्हापूर

Kolhapur City : निवडणूक संपली, डांबरीकरण थांबले; खड्ड्यांतूनच काढावी लागते वाट; गडबडीत केलेले पॅचवर्क उघडे

Kolhapur Road Pothole : कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहरातील अनेक रस्त्यांचे घाईघाईने डांबरीकरण करण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक संपताच हे काम थांबल्याचे चित्र दिसत आहे.
Kolhapur Road Pothole

Kolhapur Road Pothole

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूरची ओळख ‘खड्डेपूर’ अशी झाली. ऐन निवडणुकीत शहरातील रस्त्यांना घाईघाईने डांबर लागले. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर डांबरीकरणाचे काम बंद झाले आहे. खड्डे बुजविण्याचेही काम ठप्प आहे. सहाजिकच निवडणुकीसाठीच हा दिखावा झाल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Road Development
Muncipal corporation
Road Construction
delay work
kolhapur city
Kolhapur Corporation
road safety incidents
Road conditions and repairs

Related Stories

No stories found.