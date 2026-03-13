Kolhapur City : निवडणूक संपली, डांबरीकरण थांबले; खड्ड्यांतूनच काढावी लागते वाट; गडबडीत केलेले पॅचवर्क उघडे

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूरची ओळख ‘खड्डेपूर’ अशी झाली. ऐन निवडणुकीत शहरातील रस्त्यांना घाईघाईने डांबर लागले. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर डांबरीकरणाचे काम बंद झाले आहे. खड्डे बुजविण्याचेही काम ठप्प आहे. सहाजिकच निवडणुकीसाठीच हा दिखावा झाल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहेत..शहरातील अनेक प्रमुख भागांसह उपनगरांत आजही अनेक खड्डे आहेत. त्याचे डांबरीकरण झालेले नाही. शहराच्या प्रमुख मिरजकर तिकटी, यल्लमा चौक ते जयप्रभा स्टुडिओ, यल्लामा चौक ते गोखले कॉलेज चौक, उद्यमनगर, पार्वती चौक ते जवाहरनगर चौक, सुभाषनगर ते साळोखे पार्क, सुभाषनगर ते रेड्याची टक्कर, फुलेवाडी रिंगरोड या भागातील खड्डे अद्याप बुजविलेले नाहीत. येथून दुचाकी चालविणे वाहनचालकांच्या जीवावर येते. .Pune News: पुण्यात चेंबरभोवतीचे खड्डे ठरताहेत जीवघेणे; समपातळीवर आणण्याचे काम संथगतीने, पावसाळ्यात लागणार महापालिकेचा कस.दुचाकीचेही नुकसान होत आहे. निवडणुकीपुरताच झालेला डांबरीकरणाचा दिखावा आता उघड झाला आहे. शहरातील खड्डे बुजविण्यासाठी डांबरीचा प्लँट भाड्याने घेतल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नसल्याचे चित्र आहे..यल्लामा चौकातील खड्ड्यात पावसाळ्यात पाणी साचत होते. त्याठिकाणी डांबरी पॅचवर्क केले गेले. मात्र, या मार्गावरील पॅचवर्क म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशी स्थिती आहे. अनेक वाहनचालक खड्डे चुकविण्यासाठी कसरत करताना दिसून येतात..Kolhapur City : शहरातील जुन्या झाडांची करणार पाहणी; महापालिकेकडून लवकरच उपाययोजनांबाबत अहवाल.मिरजकर तिकटी ते रावणेश्वर मंदिर, प्रायव्हेट हायस्कूल या ठिकाणीही खड्ड्यांतूनच वाट काढावी लागते. याकडे कोणीही लक्ष देत नसल्याची स्थिती आजही दिसून येते. महिना-दोन महिन्यांत वळीव पाऊस होण्याची शक्यता आहे. .पुढे पावसाळ्यात डांबरीकरण करता येणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असल्याचे दरवर्षीचे उदाहरण आहे. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच शहरासह उपनगरांतील खड्डे पॅचवर्कने आणि खराब झालेले रस्ते नव्याने डांबरीकरण झाले पाहिजेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..डांबराचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे खरेदीला वेळ लागत आहे. तरीही आवश्यकतेनुसार शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. शहरातील मुख्य आणि उपनगरांतील खड्डेही भरण्याचे काम पुन्हा जोमाने करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डांबर उपलब्ध होताच हे काम अधिक गतीने सुरू होईल.- रमेश मस्कर, शहर अभियंता.निवडणुकीत रस्ते नव्याने डांबरीकरण करणार असल्याचे आश्वासन अनेकांनी दिले. मात्र, प्रत्यक्षात आजपर्यंत खड्डेही बुजविलेले नाहीत. वाहनधारकांना, नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. तरीही याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. जयप्रभा स्टुडिओकडे जाणारा आणि गोखले कॉलेजकडे जाणाऱ्या दोन्ही रस्त्यांचे तातडीने डांबरीकरण करणे आवश्यक आहे.- संतोष मंडलिक, नागरिक, यल्लमा चौक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.