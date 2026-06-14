Kolhapur: खेळता खेळता रोडरोलरसमोर आली अन् चाक डोक्यावरून गेलं, ३ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; समोरचं दृश्य पाहून आईनं डोकं जमिनीवर आदळून घेतलं

प्रयाग चिखली: वरणगे पाडळी (ता. करवीर) येथील नदीकडील रस्त्याचे काम चालू होते. यावेळी तेथे खेळणारी मजुराची मुलगी मोनिका रवी चव्हाण (वय ३, रा. आकेलीं, ता. विजापूर) हिचा रोडरोडरखाली सापडून मृत्यू झाला. क्षणात घडलेल्या या घटनेत पोटचा गोळा हिरावला गेल्याने मजूर दांपत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..ही भीषण घटना शनिवारी दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. वरणगे पाडळी येथे रस्त्याचे काम चालू असून, त्या कामावर विजापूर येथील काही मजूर काम करत होते. मोनिकाचे आई-वडील याच ठिकाणी कामावर होते. तेथे रस्त्याच्या कामासाठी खडी टाकली होती..IND vs AFG: थांबा आईचा कॉल येतोय... नितीश रेड्डीचा पत्रकार परिषद सुरू असतानाच वाजला फोन अन् मग...; पाहा Video.त्या खडीवर आकाश कल्लापा हिटनावर (रा. बालिंगा पाडळी) हा रोडरोलर पुढे मागे घेत होता. यावेळी खेळत-खेळत आचानक रोडरोलर समोर आली व पुढच्या चाकात मोनिका सापडली. चाक डोक्यावरुन गेल्याने गंभीर जखमी झाली..गंभीर जखमी चिमुकलीला वडील रवी चव्हाण यांनी कुशीत घेऊन सीपीआर रुग्णालय गाठले. मात्र, मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊन तिचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला होता. या घटनेची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली आहे. मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. दरम्यान, घटनेची माहिती समजताच करवीर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला..रेल्वे गाड्यांना उशीर, परीक्षेला निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक; रेल्वेची तोडफोड, IGसह पोलीस जखमी.मोनिकाची आई जखमी...जखमी मुलीला पाहून तिच्या आईने स्वतःचे डोके जमिनीवर आदळून घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये तिच्या डोक्यालाही दुखापत झाल्याने सीपीआरमध्ये उपचार करण्यात आले. डॉक्टरांनी मोनिका मृत झाल्याचे घोषित करताच आईसह नातेवाईक महिलांनी आक्रोश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.