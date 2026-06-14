कोल्हापूर

Kolhapur: खेळता खेळता रोडरोलरसमोर आली अन् चाक डोक्यावरून गेलं, ३ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू; समोरचं दृश्य पाहून आईनं डोकं जमिनीवर आदळून घेतलं

Tragic Accident During Road Construction Work: कोल्हापूर जिल्ह्यातील वरणगे पाडळी येथे रस्त्याच्या कामादरम्यान रोडरोलरखाली सापडून तीन वर्षीय चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रयाग चिखली: वरणगे पाडळी (ता. करवीर) येथील नदीकडील रस्त्याचे काम चालू होते. यावेळी तेथे खेळणारी मजुराची मुलगी मोनिका रवी चव्हाण (वय ३, रा. आकेलीं, ता. विजापूर) हिचा रोडरोडरखाली सापडून मृत्यू झाला. क्षणात घडलेल्या या घटनेत पोटचा गोळा हिरावला गेल्याने मजूर दांपत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

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