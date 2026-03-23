Kolhapur Jeweler Robbery : सराफी व्यावसायिकावर पिस्तूल रोखून जीवघेणा हल्ला, सहा तोळे दागिने लुटले; तोंडात कपड्याचा गोळा कोंबून, हातपाय बांधून शेतात दिले फेकून

सांगरूळ (कोल्हापूर) : करवीर तालुक्यातील सांगरुळ येथे पाच दरोडेखोरांनी शनिवारी रात्री एका सराफी व्यावसायिकावर पिस्तूल रोखून जीवघेणा हल्ला केला. त्याच्याकडील सुमारे सहा तोळे सोन्याचे दागिने लुटले आणि त्याचे हात-पाय बांधून शेतात (Kolhapur jeweler robbery case) टाकले. यात सराफ तेजस माळी (सुंदेशा) दरोडेखोरांशी झालेल्या झटापटीत जखमी झाले आहेत. या प्रकाराने सांगरुळसह हादरून गेले आहे..याबाबत करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : तेजस माळी सांगरुळ येथे १५ वर्षांपासून श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स ही पेढी चालवत आहेत. ते नेहमीप्रमाणे रात्री दहाच्या सुमारास पेढी बंद करून दुचाकीवरून कोल्हापूरमधील गंगावेश येथील घराकडे निघाले होते..सांगरुळ जवळील विलास कॉर्नर परिसरात दबा धरून बसलेल्या दोन दरोडेखोरांनी आणि पाठलाग करत आलेल्या तिघांनी मिळून त्यांना घेरले. पाच दरोडेखोरांनी माळी यांची गाडी अडवून त्यांच्याशी झटापट केली. त्यांना ओढत नेऊन रस्त्याशेजारील शेतात नेले. दरोडेखोरांनी पिस्तूल दाखवून माळी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. दरोडेखोरांनी कापडाच्या साहाय्याने माळी यांचे हात-पाय बांधले. ते ओरडू नयेत म्हणून तोंडात कपड्याचा गोळा कोंबून त्यावर चिकटपट्टी लावली..त्यानंतर त्यांच्याकडील सहा तोळे सोन्याचे दागिने लुबाडले. त्यानंतर दरोडेखोर कोल्हापूरच्या दिशेने पसार झाले. जाताना त्यांनी माळी यांचा मोबाईल लांब अंतरावर फेकून दिला होता, तर दुचाकी सुमारे पंधरा फूट खोल भागात सोडून दिली होती. तेजस वेळेत घरी न पोहोचल्याने त्यांचे पुतणे लक्ष्मण आणि अमित माळी यांनी शोध सुरू केला. सांगरुळ ते कोल्हापूर रस्त्यावरील भरावाजवळ शोध घेत असताना त्यांना शेतातून विव्हळण्याचा आवाज आला. तेथे तेजस माळी हात-पाय बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आले..त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस उपअधीक्षक सुजित क्षीरसागर, निरीक्षक बाबासाहेब सरवदे यांच्यासह उपनिरीक्षक व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पथकातील श्वान रस्त्यावरील गाडीपर्यंत जाऊन घुटमळले. ठसे तज्ज्ञांनी घटनास्थळावरून नमुने घेतले आहेत. सध्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. विलास कॉर्नर ठरतोय असुरक्षित सांगरुळबाहेर असलेला विलास कॉर्नर परिसर झाडी आणि शांततेमुळे दरोडेखोरांसाठी सोयीचा ठरत आहे. याच ठिकाणी हा हल्ला झाला आहे..गुन्हेगारीत वाढ सध्या करवीर तालुक्यात शेती पंप, ट्रान्सफॉर्मर, दुकाने आणि दूध डेअरी फोडण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सोन्याचे दर गगनाला भिडल्याने आता थेट सराफांना लुटण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..पोलिसांच्या 'तत्परते'ची चर्चा लुटीचा प्रकार शनिवारी रात्रीदहाच्यादरम्यान घडला. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना रात्री अकराच्या दरम्यान मिळाली. त्यानंतर तब्बल बारा तासांनी म्हणजे आज सकाळी अकराच्या दरम्यान पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले होते. पोलिसांच्या या तत्परतेची तालुक्यात चर्चा होती..पाचही लुटारूंचा हिंदी बोलण्याचा बनावतेजस माळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लुटारू पाचजण होते. मोडकी-तोडकी हिंदी भाषा बोलत होते. अशा हिंदीतून संवाद हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असावा. चोरटे परप्रांतीय असावेत, असा भास निर्माण करण्याचा त्यामागे हेतू असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.