Kolhapur Water Lifting Ban : कोल्हापूर, सांगलीतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 'या' नद्यांवरील पाणी उपसाबंदी अखेर शिथिल; जलसंपदा विभागाचा आदेश जारी

कोल्हापूर : दूधगंगा वगळता उर्वरित नद्यांवरील शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी बुधवारपासून पुढील तीन दिवसांसाठी पुन्हा शिथिल करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाकडून घेण्यात (Sangli irrigation water supply latest news) आला. तो कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार आहे. याबाबत राज्य इरिगेशन फेडरेशनतर्फे लोकप्रतिनिधी, जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा केला..इरिगेशन फेडरेशनने केलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनामुळे शनिवार (ता. २०) ते मंगळवार (ता. २३)पर्यंत उपसाबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा कालावधी आज संपत असल्याने फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी खासदार धैर्यशील माने व आमदार विनय कोरे यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली..Koyna Dam History : कोयना धरणाचे पाणी ओसरले अन् उघड झाला पाण्याखाली लपलेला इतिहास; भग्न अवशेषांमधून समोर आलं जुनं वैभव, 74 वर्षांनंतर काय पाहायला मिळालं?.खासदार माने यांनी जलसपंदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील व प्रभारी मुख्य अभियंता अलका अहिरराव यांच्याशी उपलब्ध पाणीसाठा आणि उपसाबंदी शिथिल करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. त्यामध्ये पुढील तीन दिवसांकरिता ज्या ठिकाणी पाणीसाठा शिल्लक आहे, त्या ठिकाणी आज, बुधवारपासून शुक्रवार (ता.२६)पर्यंत तीन दिवसांकरिता कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी उपसा बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार कोल्हापूर जलसंपदा विभागाला अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..जिल्ह्यातील दुधगंगा वगळता इतर नद्यांमधील शेतीसाठी पाणी उपसाबंदी बुधवारपासून पुढील तीन दिवसांसाठी पुन्हा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून निर्देश आले असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. हा निर्णय कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांसाठी लागू राहील.-ज्योती देवकर, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर.Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गावरून सांगलीत पुन्हा ठिणगी? वाळव्यात 1276 शेतकऱ्यांकडून हरकती, भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात मांडली भूमिका.उपसाबंदी शिथिलचा कालावधी आज संपत असल्याने जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला; परंतु त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे खासदार धैर्यशील माने व आमदार विनय कोरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी जलसंपदामंत्री विखे-पाटील व प्रभारी मुख्य अभियंत्याशी चर्चा करून वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर पुढील तीन दिवसांसाठी पुन्हा उपसाबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय झाला.-विक्रांत पाटील-किणीकर, जिल्हाध्यक्ष, राज्य इरिगेशन फेडरेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.