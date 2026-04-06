Kolhapur News: राज्य शासनाचा दणका! कोल्हापूर विभागातील वेतन अनुदानासाठी ८५ शाळा कायमस्वरूपी अपात्र, १३ वर्षात निकषांची पूर्तताच नाही

कोल्हापूर: वेळोवेळी झालेल्या मूल्यांकन प्रक्रियेत वारंवार अपात्र ठरलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना राज्य शासनाकडून कारवाईचा दणका बसला आहे. शासनाने कोल्हापूर विभागातील ८५ शाळा आणि कला, वाणिज्य, विज्ञान विद्याशाखेच्या ४८ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केल्या आहेत..... तरच मान्यता मिळणारवेतन अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळा, तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अथवा तुकडी म्हणून शासनाकडून मान्यता मिळवावी लागणार आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांकडून वेळेत अर्ज शासनाकडे दाखल झाले, तरच त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे.मूल्यांकनात वारंवार अपात्र ठरल्याने कोल्हापूर विभागातील ८५ शाळा, ४८ तुकड्या वेतन अनुदानासाठी शासनाने अपात्र ठरविल्या आहेत. त्याबाबतच्या शासन निर्णयाची सूचना संबंधित शाळांना दिली जाईल. प्रभावती कोळेकर, शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग.तेरा वर्षांत निकषांची पूर्तताच नाही...विनाअनुदानित तत्वावरील या शाळांना अनुदान देण्यासाठी आवश्यक निकषांच्या पूर्ततेबाबतची कार्यवाही तपासणीसाठी शासनाकडून गेल्या तेरा वर्षांपासून दरवर्षी मूल्यांकन केले जाते. मात्र, या शाळांनी रोस्टरनुसार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, या पदभरतीची मान्यता घेणे, शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या नियमानुसार असणे, बायोमेट्रीक हजेरी, आदी स्वरूपातील निकषांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या शाळांवर अपात्रतेची कारवाई झाली आहे..अपात्र ठरलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयेकोल्हापूर-२६सांगली-२०सातारा-२०रत्नागिरी-११सिंधुदुर्ग-८.अपात्र ठरलेल्या तुकड्याकोल्हापूर-११सांगली-१७सातारा-१६रत्नागिरी-२सिंधुदुर्ग-२.