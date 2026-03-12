कोल्हापूर

Kolhapur Thesft Case : करवीर-कागल तालुक्यात घरफोड्यांची मालिकासराईत घरफोड्या अटकेत; चौदा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

House Breaker : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर आणि कागल तालुक्यांत घरफोड्यांची मालिका करणाऱ्या सराईत चोरट्याला अखेर पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने सापळा रचून सुमित महादेव निकम या आरोपीला अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : करवीर, कागल तालुक्यांत सातहून अधिक घरफोड्या करणाऱ्या सराईत चोरट्याला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. सुमित महादेव निकम (वय २९ रा. गजबरवाडी ता. निपाणी, जि. बेळगाव)  असे संशयिताचे नाव आहे.

