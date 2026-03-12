Kolhapur Thesft Case : करवीर-कागल तालुक्यात घरफोड्यांची मालिकासराईत घरफोड्या अटकेत; चौदा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कोल्हापूर : करवीर, कागल तालुक्यांत सातहून अधिक घरफोड्या करणाऱ्या सराईत चोरट्याला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. सुमित महादेव निकम (वय २९ रा. गजबरवाडी ता. निपाणी, जि. बेळगाव) असे संशयिताचे नाव आहे.. पिंपळगाव (ता. भुदरगड) येथे भरदिवसा झालेल्या घरफोडीसह सात गुन्हे उघडकीस आणून १३ लाख ९८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. चोरीतील सोने, मोटारी असा ऐवज त्याच्याजवळ आढळला..Kolhapur Theft : मेतकेतील दागिने चोरीचा उलगडा; कर्नाटकातील एकास अटक, ५३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.पिंपळगाव येथील रघुनाथ दत्तात्रय पाटील यांच्या घरी २१ फेब्रुवारीला भरदिवसा घरफोडी झाली होती. कुलूप तोडून चोरट्याने सहा लाखांचे दागिने पळविल्याची फिर्याद त्यांनी भुदरगड पोलिसांत दिली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडूनही समांतर तपास सुरू होता. .अट्टल घरफोड्या सुमित निकम हा चोरीचे दागिने विक्री करण्यासाठी हुपरी येथे येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकास मिळाली होती. या पथकाने सापळा रचून सुमित निकमला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे असलेल्या मोटारीतून सोन्याचे दागिनेही पोलिसांना आढळले..Karad crime: 'जयसिंगपुरच्या व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या पाच जणांना कऱ्हाड पोलिसांनी केली अटक'; ३५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत!.दागिने विक्री महिलांकडे...संशयिताने कागल, गोकुळ शिरगाव, मुरगूड पोलिस ठाणे हद्दीतील सात घरफोड्यांची कबुली दिली. घरातीलच मोटारीतून फिरून तो रेकी करायचा. त्याच मोटारीतून औद्योगिक वसाहतीमधील कामगार महिलांना घरी सोडण्यासही जात होता. .काही महिलांना पैशाचे आमिष दाखवून त्याने मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले होते. घरातील दागिने विक्री करायचे असल्याचे सांगून अशा महिलांकडून त्याची कमी पैशांत विक्री करून कमाई करत असल्याचेही तपासात समोर आले. .पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक शेष मोरे, संजय देसाई, राजू कोरे, सचिन दुधाणे, सुदर्शन पवार, समीर कांबळे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.