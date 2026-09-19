Kolhapur Sewage Projects : मुदत संपली तरी, अद्याप काम सुरूच नाही शंभर कोटींच्या सांडपाणी प्रकल्पांना गती मिळेना; प्रशासकीय काळातील मंजुरी

कोल्हापूर : जिल्ह्यात होणारे नदी प्रदूषण राेखण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या कामासाठी प्रशासकीय काळात १८१ कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) दिला आहे. वर्षात काम पूर्ण करण्याची मुदत असताना वर्ष होत आले तरीही ठेकेदारांनी कामे सुरू केलेली नाहीत. यामध्ये काही ठिकाणी जागेची समस्या आहे, काही ठेकेदारांनी खोदाई करण्यापर्यंतच काम केल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषदेचा सत्तर टक्के आणि ग्रामपंचायतीचा तीस टक्के निधी असा जिल्ह्यातील सुमारे शंभर कोटींपर्यंतचा निधी असणाऱ्या या महत्त्वाच्या कामांना गती मिळत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे..जिल्हा परिषदेच्या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पातील १८१ पैकी ५२ कामे सुरू आहेत, तर उर्वरित कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. अनेक कामे मोजक्याच ठेकेदारांकडून केली जात आहेत. या प्रकल्पात काम सुरू नसणे, ठेकेदाराचा विलंब, निविदा प्रक्रिया सुरू असणे, प्रशासकीय प्रक्रिया प्रलंबित आहेत. एकाच ठेकेदाराला कामे मिळत असतील आणि त्याचवेळी त्याच ठेकेदाराच्या काही कामांना विलंब होत आहे..Sugar Stock Limit : साठवणूक मर्यादेत वाढ सणांच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाला दिलासा.येथे रखडली कामेहातकणंगले तालुक्यात अंदाजपत्रकीय रकमेनुसार शिरोली पुलाची येथे ३ कोटी ५१ लाख रुपये, हेर्ले (ता. हातकणंगले) येथे १ कोटी ८ लाख रुपये, जुने पारगाव येथील १ कोटी १२ लाख रुपये, कबनूर येथे २ कोटी ७१ लाख, कोरोची, कुंभोज, पट्टणकोडोली, रेंदाळ, रुई, रुकडीतील प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. करवीर तालुक्यात गडमुडशिंगी येथील १ कोटी २५ लाख रुपयांचे काम अकरा महिन्यांपासून रेंगाळले आहे. वडणगे येथे १ कोटी ९ लाख रुपयांचे काम वर्षापासून सुरू आहे. पाचगावातील १ कोटी ९१ लाखांचा प्रकल्प आणि उचगावचा २ कोटी ६६ लाखांचा प्रकल्प अजून निविदा प्रक्रियेत अडकला आहे. शिरोळ तालुक्यातील अब्दुललाटमधील १ कोटी ३९ लाखांच्या प्रकल्प, दोनोळी येथील १ कोटी २० लाखांचा प्रकल्प, नांदणी येथील १ कोटी २९ लाखांचा प्रकल्प, उदगाव येथील १ कोटी २३ हजार रुपयांचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत संपली तरी अद्याप सुरू झालेला नाही.."या १८१ कामांच्या यादीची कामनिहाय किंमत, निविदा प्रक्रिया, सहभागी ठेकेदार, प्राप्त निविदा, मंजूर दर, कार्यारंभ आदेश, प्रत्यक्ष कामाची सद्यःस्थिती आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत यांची स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. कामे कागदावर मंजूर करण्यापेक्षा ती वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे."- शिवाजी जाधव, सदस्य, जिल्हा परिषद.IIT Bombay Student Tragedy : चॅटजीपीटीवरून कॉपी करताना पकडला, पवई आयआयटीच्या विद्यार्थ्याने संपवलं जीवन."जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या १८१ पैकी ५१ सांडपाणी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. काहींना जागा उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे रखडले आहेत. काही ग्रामपंचायतींना जागेची समस्या आहे, अशा ठिकाणी जागा पाहून हे प्रकल्प सुरू केले जात आहेत. वारंवार याचा पाठपुरावा केला जात आहे."- माधुरी परीट, प्रकल्प संचालक, पाणी व स्वच्छता अभियान, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.