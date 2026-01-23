Kolhapur Election : पारंपरिक राजकीय लढतीला नवे वळण! शाहूवाडीत भाजपच्या एन्ट्रीमुळे तिरंगी सामना रंगणार

कोल्हापूर

BJP Entry : शाहूवाडी तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. पारंपरिक दुरंगी लढत होईल, असे चित्र असतानाच भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचे संकेत समोर आले.
शाम पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
शाहूवाडी : जनसुराज्यचे आमदार विनय कोरे व काँग्रेसचे कर्णसिंह गायकवाड आघाडी विरोधात ठाकरे सेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील व रणवीर गायकवाड यांची आघाडी असा दुरंगी सामना होणार असे वाटत असतानाच ऐनवेळी भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी केली असल्याने आता तिरंगी लढतीची शक्यता आहे. इच्छुकांची भाऊगर्दी व गट आणि गणांतील आरक्षणांमुळे सक्षम उमेदवारी देताना सर्वच नेत्यांची दमछाक झाली आहे.
