Kolhapur Election : पारंपरिक राजकीय लढतीला नवे वळण! शाहूवाडीत भाजपच्या एन्ट्रीमुळे तिरंगी सामना रंगणार

शाहूवाडी : जनसुराज्यचे आमदार विनय कोरे व काँग्रेसचे कर्णसिंह गायकवाड आघाडी विरोधात ठाकरे सेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील व रणवीर गायकवाड यांची आघाडी असा दुरंगी सामना होणार असे वाटत असतानाच ऐनवेळी भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी केली असल्याने आता तिरंगी लढतीची शक्यता आहे. इच्छुकांची भाऊगर्दी व गट आणि गणांतील आरक्षणांमुळे सक्षम उमेदवारी देताना सर्वच नेत्यांची दमछाक झाली आहे. - शाम पाटील.आमदार कोरे, माजी आमदार पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीर गायकवाड, गोकुळचे संचालक कर्णसिंह गायकवाड, भाजपचे प्रदेश सदस्य आबासाहेब पाटील यांची प्रतिष्ठा यावेळी पणाला लागणार आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.२०१२ व २०१७ च्या निवडणुकीत माजी आमदार पाटील यांचा वरचष्मा कायम राहिला. आमदार कोरे यांना या दोन्ही निवडणुकांत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या एक दोन जागांवरच समाधान मानावे लागले होते..मात्र, तिसऱ्यांदा आमदारकी मिळवत विकासकामांच्या जोरावर विरोधी आघाडीमधील कार्यकर्ते आपल्या गोटात खेचणारे आमदार कोरे यावेळी सत्तापरिवर्तन घडवून नारळाची बाग फुलवणार की, माजी आमदार पाटील आपले वर्चस्व कायम ठेवत मशाल अधिकच तेजोमय करणार हे निकालानंतर कळणार आहे..Malegaon Results : मालेगावचा धक्कादायक निकाल! 'इस्लाम'ने जिंकल्या सर्वाधिक 35 जागा; एमआयएम दुसऱ्या, शिवसेना तिसऱ्या स्थानी, BJP ची धूळधाण.लोकसभा व विधानसभेला माजी आमदार पाटील यांना अपयश आले. विधानसभेत ते सलग दुसऱ्यांदा पराभूत झाले. त्यामुळे शाहूवाडीच्या राजकीय पटलावर पुन्हा उभारी घ्यायची असेल, कार्यकर्त्यांना बळ द्यायचे असेल, तर सध्याच्या जिल्हा परिषद व पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांना आर या पारची लढाई करावी लागणार आहे..त्यादृष्टीने ते सावधपणे व्यूहरचना करत आहेत. मलकापूर नगरपालिकेत जनसुराज्याने एकहाती सत्ता घेतली. ठाकरे सेनेला चांगले यश मिळाले; पण भाजप, राष्ट्रवादीची मोठी पडझड झाली. या निवडणुकीतील हे संदर्भही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत परिणाम करणार आहेत..सत्यजित पाटील यांचा बालेकिल्ला असलेला सरूड जिल्हा परिषद गट यावेळी नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाला आहे. येथील वचर्स्वसाठी पाटील प्रयत्नशील आहे, तर या बालेकिल्याला खिंडार पाडण्यासाठी आमदार कोरे मोर्चेबांधणी करत आहे..२०१७ मध्ये आमदार कोरे आघाडीच्या नवख्या तरुण उमेदवाराने येथून चांगले मतदान घेतले होते. सरूड अंतर्गतचे सरूड व भेडसगाव पंचायत समिती हे दोन्ही गण महिला राखीव झाल्याने येथे इच्छुकांची गर्दी आहे..बांबवडे जिल्हा परिषद गटावर गायकवाड घराण्याचे वर्चस्व आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण झाल्याने इच्छुकांत नाराजी आहे. हा गट आपल्याकडे ठेवण्यासाठी रणवीर गायकवाड कामाला लागले आहेत. कर्णसिंह गायकवाड यांनीही उमेदवार देऊन तयारी केली आहे. कोणता गायकवाड गट बाजी मारणार हे नंतरच स्पष्ट होणार आहे. .शित्तूर वारूण जिल्हा परिषद गट खुला झाल्यामुळे आमदार कोरे आघाडीच्या सोयीचा झाला आहे. येथून माजी आमदार पाटील आघाडी तुल्यबळ उमेदवार देण्यासाठी व्यूहरचना करत आहे. या गटातील शित्तूर वारूण व येलूर गणात इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. .कडवे या मोठ्या गावातील उमेदवार देण्यासाठी नेत्यांचा भर आहे. यावेळी आरक्षणांमुळे अनेक ठिकाणी जुन्या मात्तबर, अभ्यासू उमेदवारांची संधी हुकली आहे. नव्या चेहऱ्यांना मात्र बहुतांश ठिकाणी संधी मिळणार हे निश्चित आहे.दृष्टिक्षेपात तालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २०९ एकूण मतदान = १ लाख ५९ हजार १२३ लोकसंख्या = १ लाख ८५ हजार ६६१ पुरुष मतदार = ८१८९६ महिला मतदार = ७७२२७.जिल्हा परिषद मतदारसंघ २०१७ चे बलाबल ठाकरे शिवसेना २ ः सरूड, करंजफेण राष्ट्रवादी १ ः पिशवी जनसुराज्यशक्ती १ ः शित्तूर वारूण .२०१७ चे गणनिहाय बलाबल (पंचायत समिती) ठाकरे शिवसेना ४ ः करंजफेण, भेडसगाव, सरूड, पणुंद्रे राष्ट्रवादी (अजित पवार) २ ः बांबवडे, पिशवी काँग्रेस १ ः तडवे जनसुराज्य शक्ती १ ः शित्तूर वारूण .दृष्टिक्षेपात उमेदवारी देताना नेत्यांची दमछाक आरक्षणामुळे नवीन चेहऱ्यांना संधी भाजपची निवडणुकीत प्रथमच एन्ट्री आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यापुढे सत्ता परिवर्तनाचे आव्हान ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.