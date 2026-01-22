Worker to ZP President : शिपाई ते सत्तेच्या शिखरापर्यंत इतिहास घडवणारा अध्यक्ष! सर्वाधिक काळ झेडपी पदावर राहिलेले शंकरराव पाटील

भोगावती कारखान्यात शिपाई, त्यानंतर उच्च शिक्षण घेऊन काहीकाळ शिक्षक म्हणून नोकरी; पण त्यातही मन रमत नाही म्हटल्यावर वकिलीचे शिक्षण घेऊन वकील व्यवसायाला सुरुवात केलेले आणि पहिल्यापासून समाजसेवेची आवड असेलेल्या कै. शंकरराव बाळा पाटील-कौलवकर यांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाला गवसणी घातली. एवढेच नव्हे तर सर्वाधिक काळ या पदावर राहण्याचा विक्रम अजूनही त्यांच्याच नावावर आहे..पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा नव्हता. त्यामुळे राज्य सरकार केव्हाही या निवडणुका घेत असे. त्यामुळेच १९७९ ते १९९२ या काळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. त्यावर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. .यावर उपाययोजना करण्यासाठी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली. कै. पाटील या समितीचे कोल्हापूर अध्यक्ष होते. अशीच समिती केंद्र सरकारने नेमली होती. .या दोन्ही समित्यांचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आणि त्यातून जिल्हा परिषदेसाठी ७३ वी व नगरपालिका, नगरपंचायत व महापालिकांसाठी ७४ वी घटनादुरुस्ती होऊन त्यात या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देऊन निवडणुकीचा कालावधी हा पाच वर्षांचा निश्चित केला. .१९९२ ला त्याची अंमलबजावणी झाली आणि त्या वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जाही दिला. हा कायदा उशिरा झाल्याने कै. शंकरराव पाटील-कौलवकर यांना अध्यक्षपदावर सर्वाधिक संधी मिळाली..कै. पाटील यांचा जन्म गरीब शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेत असतानाच ते ‘भोगावती’त शिपाई म्हणून नोकरीला लागले. पण, त्यांच्यातील शिक्षक होण्याची महत्त्वकांक्षा स्वस्थ बसू देत नव्हती..पुढील शिक्षणासाठी ते कोल्हापुरात आले आणि महाविद्यालयाचे विद्यापीठ प्रतिनिधीपदाच्या निवडणुकीत उतरले आणि जिंकलेही. कायद्याची पदवी घेऊन काही काळ वकिली केल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा १९७९ ला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढवली, त्यात विजयी झाले. .त्यांच्यात असलेले नेतृत्व गुण, सर्वसामान्यांसाठी काही, तरी करण्याची धडपड या वैशिष्ट्यामुळे पक्ष नेतृत्वाचेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यातून १९८० ला पहिल्यांदा ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले. तीन वर्षांच्या पहिल्या टर्मममधील अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी शिक्षक भरतीवर लक्ष केंद्रित केले. .सुमारे १५०० शिक्षकांची भरती झाली. पहिल्या तीन वर्षांच्या कामाच्या जोरावर त्यांना पुन्हा १९८६ ते १९९० अशी चार वर्षे अध्यक्ष पदावर कामाची संधी मिळाली. पाटगाव, काळम्मावाडी धरणांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कै.पाटील यांच्यामुळेच जिल्हा परिषदेत जाऊन चांगले काम करता येते याचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला. .अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ१८ जुलै १९८० ते ६ एप्रिल १९८३४ एप्रिल १९८६ ते ३० जून १९९०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.