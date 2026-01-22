कोल्हापूर

Worker to ZP President : शिपाई ते सत्तेच्या शिखरापर्यंत इतिहास घडवणारा अध्यक्ष! सर्वाधिक काळ झेडपी पदावर राहिलेले शंकरराव पाटील

Shankarrao Patil-Kaulvkar : सामान्य कुटुंबात जन्म , साखर कारखान्यात शिपाई म्हणून काम ते थेट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपद, तेव्हा तो प्रवास केवळ राजकीय नसतो, तर तो संघर्ष, शिक्षण आणि समाजसेवेचा प्रेरणादायी इतिहास ठरतो.
Late Shankarrao Patil-Kaulvkar during his tenure as Zilla Parishad President.

सकाळ वृत्तसेवा
भोगावती कारखान्यात शिपाई, त्यानंतर उच्‍च शिक्षण घेऊन काहीकाळ शिक्षक म्हणून नोकरी; पण त्यातही मन रमत नाही म्हटल्यावर वकिलीचे शिक्षण घेऊन वकील व्यवसायाला सुरुवात केलेले आणि पहिल्यापासून समाजसेवेची आवड असेलेल्या कै. शंकरराव बाळा पाटील-कौलवकर यांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाला गवसणी घातली. एवढेच नव्हे तर सर्वाधिक काळ या पदावर राहण्याचा विक्रम अजूनही त्यांच्याच नावावर आहे.

