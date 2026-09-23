Kolhapur Postmortem :शेंडापार्कमध्ये शवविच्छेदन अहवालासाठी नातेवाईक, पोलिसांची फरफट; मर्यादित वेळ, विलंबित प्रक्रिया आणि दलाल टोळक्यांमुळे नाराजी

कोल्हापूर, : आकस्मिक मृत्यूचे नेमके कारण समजावे यासाठी शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदन केले जाते. मृत्यूचे कारण, वेळ, घातपाताची शक्यता याची स्पष्टता येऊन अनेक गुन्हेही उघडकीस येतात. व्हीसेरा, रक्ताचे नमुने राखून ठेवून त्याचे विश्लेषण मांडले जाते. परंतु, शवविच्छेदन अहवालासाठी नातेवाईक, पोलिसांचा ‘ताकतुंबा’ सुरू आहे. केवळ दुपारी दोन ते पाच यावेळेतच ही कामे चालत असल्याने हातातील तपास बाजूला ठेवून, बाहेरील तालुक्यातून येणाऱ्या पोलिसांची फरपट होत असल्याचे चित्र शेंडापार्कात दिसून येते. .कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू म्हणजे कुटुंबावर मोठा आघात असतो. त्याच्या मागे कुटुंबाला हातभार लागावा यासाठी विमा उतरविला जातो. या विमा रकमेसाठी कंपनीकडून मृत व्यक्तीच्या मृत्यूमागील नेमके कारण समजण्यासाठीइन्व्हेस्टिगेशनकोल्हापूर मृत्यू प्रकरणाच्या संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शेंडा पार्क येथे प्रतीक्षेत थांबलेले पोलिस.शवविच्छेदन अहवाल मागविला जातो. तसेच ढीगभर कागदपत्रांची पूर्तता करताना त्या कुटुंबाची जीव रडकुंडीला येतो. त्यावर मृत्यू अहवाल किंवा व्हिसेरा अहवालासारखी कागदपत्रे थेट नातेवाइकांची हातात देता येत नसल्याने संबंधित तपासी अधिकाऱ्याला विनवणी करण्याची वेळ त्या कुटुंबीयांवर येत आहे..अनेक प्रकरणात थेट नातेवाइकांनाच अहवाल घेऊन, या असे सांगून पाठविले जाते. परंतु, याठिकाणी नातेवाइकांकडे शासकीय कागदपत्रे दिली जात नसल्याचे समजताच वादाचे प्रसंग घडतात. ‘तुमची विमा पॉलिसी किती रुपयांची आहे?’ अशी विचारणा करून वेगळी मदत करणारे एक टोळकेही कार्यरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. वरिष्ठांनी या टोळक्याचा शोध घेऊन नातेवाईक, पोलिसांची फरपट थांबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..फॉरेन्सिक लॅब ते शेंडापार्क... व्हीसेरा, रक्ताचे नमुने यांचे विश्लेषण फॉरेन्सिक लॅबकडून केले जाते. कसबा बावडा येथील कार्यालयातून याचा अहवाल शेंडापार्क येथील कार्यालयात पाठविला जातो. याठिकाणी आलेल्या विश्लेषणाआधारे येथील तज्ज्ञ डॉक्टर, शवविच्छेदन करणारे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून अंतिम अहवाल बनविला जातो. यासाठीचा कालावधी महिन्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत असल्याने नातेवाइकांकडून याचा पाठपुरावा सुरूच राहतो..वेळेत या, अन्यथा परत जा.... मृत्यू प्रकरणाची कागदपत्रे जमा करण्यासाठी किंवा अहवाल देण्यासाठी दुपारी दोन ते पाच अशी वेळ आहे. दुपारी दीड वाजता जेवणाची सुटी करणारे कर्मचारी अडीचपर्यंत जेवण, डबे धुण्यात व्यस्त असतात, तर काम सुरू होताच ‘साहेब आल्यानंतर या’ अशीही उत्तरे मिळतात. चंदगड, आजरा किंवा शाहूवाडी तालुक्यातून येणाऱ्या पोलिसाची एक दिवसाची फेरीच वाया जात असल्याने कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.