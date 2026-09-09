कोल्हापूर

Kolhapur News: मंडपांमुळे उपचारास विलंब; काेल्हापूरमधील शिवाजी पेठेतील महिलेचा मृत्यू

Ambulance Delay Due To Mandaps Claims Woman In Kolhapur: गणेशोत्सवी मंडपांनी रुग्णवाहिका अडवली; नियमांकडे दुर्लक्ष, जीव गमावल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
Kolhapur Shivaji Peth Ambulance Delayed By Mandaps Woman Dies After Reaching Hospital Ten Minutes Late For Treatment

Kolhapur Shivaji Peth Ambulance Delayed By Mandaps Woman Dies After Reaching Hospital Ten Minutes Late For Treatment

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: रक्तदाब खालावल्याने शिवाजी पेठेतील नलिनी गणेश माईणकर (वय ८२, रा. वांगी बोळ) यांची प्रकृती ढासळली. कुटुंबीयांनी रुग्णवाहिका बोलावली. रुग्णवाहिका येण्यास थोडा उशीर झाल्याने वारंवार फोनही केले. कसेबसे माईणकर यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. ‘तुम्ही पोहोचायला दहा मिनिटे उशीर केला, ’ असे डॉक्टरांचे उत्तर ऐकून माईणकर कुटुंबीयही हेलावले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
ambulance
Woman
Ganesh festival celebrations
Marathi News Esakal
www.esakal.com