Kolhapur News: मंडपांमुळे उपचारास विलंब; काेल्हापूरमधील शिवाजी पेठेतील महिलेचा मृत्यू

कोल्हापूर: रक्तदाब खालावल्याने शिवाजी पेठेतील नलिनी गणेश माईणकर (वय ८२, रा. वांगी बोळ) यांची प्रकृती ढासळली. कुटुंबीयांनी रुग्णवाहिका बोलावली. रुग्णवाहिका येण्यास थोडा उशीर झाल्याने वारंवार फोनही केले. कसेबसे माईणकर यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. ‘तुम्ही पोहोचायला दहा मिनिटे उशीर केला, ’ असे डॉक्टरांचे उत्तर ऐकून माईणकर कुटुंबीयही हेलावले..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.यामध्ये आपला काय दोष, हेच त्यांना समजेना. रुग्णवाहिका चालकानेही आपल्याला दोन तीन ठिकाणांहून मंडपांच्या अडथळ्यांमुळे यायला उशीर झाला, असे कबूलही केले; पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. माईणकर कुटुंबीयांवर सोमवारी आलेली ही वेळ उद्या कोणावरही येऊ शकते. आईला वाचविण्यासाठी मुलांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; पण, रुग्णवाहिकाच वेळेत न आल्याने त्यांच्याही हातात काही उरले नाही. .गणेशोत्सवाला आठ ते दहा दिवस बाकी असतानाच अनेक रस्त्यांवर मंडप उभारण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून मंडपाशेजारून रुग्णवाहिका जाईल इतकी जागा सोडण्याचे आवाहन केले जाते; परंतु त्याकडे कोणी लक्ष दिले आहे, असे सध्या तरी चित्र नाही..रुग्णवाहिका अडकली...वांगी बोळातील माईणकर यांच्या घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी रुग्णवाहिका चालकाला कसरत करावी लागली. तीन ते चार बोळातून त्याने पोहोचण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याला रुग्णाच्या घरापर्यंत वेळेत पोहोचणे शक्य झाले नाही. रुग्णवाहिका वेळेत आली असती तर कदाचित माईणकर यांचे प्राण वाचविता आले असते, अशी चर्चा आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...रस्त्याच्या २५ टक्के जागेवरच मंडप उभारण्यासाठी परवानगी‘एक खिडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मंडळांना मंडप उभारणीची परवानगी मिळते. महापालिकेनेही मुख्य रस्त्यांवर केवळ २५ टक्के जागा वापरण्यास परवानगी असेल, असे स्पष्ट केले आहे; परंतु शंभर टक्के रस्ता व्यापल्याचे चित्र आहे. कागदोपत्री परवानगीत चारच खांब उभारण्याची परवानगी घेतलेल्यांनी प्रत्यक्षात मात्र भव्य-दिव्य स्वरूपातील मंडप उभे केले आहेत. याची तपासणी महापालिका केव्हा करणार, असा प्रश्न शहरवासीयांना पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.