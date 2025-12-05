Kolhapur Crime News : महिलेला पळवून नेल्याच्या रागातून कोयत्याने हल्ला, मित्रानेच काढला काटा; कोल्हापुरातील घटना

Crime News Kolhapur : महिलेला पळवून नेल्याच्या कारणावरून एकावर तिघा ते चौघा जणांनी कोयत्याने सपासप वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना आज सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. हा प्रकार हातकणंगले येथील एका चहाच्या गाडीसमोर घडला..कृष्णात नामदेव खोत (वय ३६, रा. खोतवाडी, हातकणंगले) असे गंभीर जखमीचे नाव आहे. तर विकी घोरपडे, प्रकाश एडके आणि अन्य दोघे जण संशायित आहेत. दरम्यान, कोयता घटनास्थळीच टाकून संशयित पसार झाले आहेत. याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत हातकणंगले पोलिस ठाण्यात सुरू होते..कृष्णात खोत हा विवाहित असून त्याने काही वर्षापूर्वी पत्नीला सोडून दिले आहे. त्यानंतर त्याने एका महिलेशी अनैतिक संबंध ठेवले होते. संशयित विकी घोरपडे (रा. तारदाळ, खोतवाडी) याची हातकणंगले येथील पाच तिकटी येथे पान टपरी आहे. काही दिवसांपासून दोघांची मैत्री झाली होती. तथापि, कृष्णात याने महिलेला फूस लावून पळवून नेले. यातून विकी त्याच्यावर राग धरून होता..Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती.आज सायंकाळी चहा गाडी येथे सर्व जण गेले असता वादावादी झाली. वाद वाढत गेल्याने कृष्णातने मित्रांना बोलावून घेतले. यावेळी त्यापैकी काही जणांना फोन आल्याने ते बोलत बाजूला गेले. हीच संधी साधून संशयितांनी कृष्णातवर कोयत्याने सपासप वार करून त्याला गंभीर जखमी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.