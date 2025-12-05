कोल्हापूर

Kolhapur Crime News : महिलेला पळवून नेल्याच्या रागातून कोयत्याने हल्ला, मित्रानेच काढला काटा; कोल्हापुरातील घटना

Crime News : कोल्हापुरातील हातकणंगले तालुक्यात धक्कादायक घटना समोर आली असून महिलेला पळवून नेल्याच्या कारणावरून मित्रानेच तरुणावर कोयत्याने हल्ला केला.
Sandeep Shirguppe
Crime News Kolhapur : महिलेला पळवून नेल्याच्या कारणावरून एकावर तिघा ते चौघा जणांनी कोयत्याने सपासप वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना आज सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. हा प्रकार हातकणंगले येथील एका चहाच्या गाडीसमोर घडला.

