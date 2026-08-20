Kolhapur Voter List Revision : एसआयआर अर्जावर सही नाही करणार; दीड हजार नागरिकांची ठाम भूमिका, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक विरोध

कोल्हापूर : कोणाचा सरकारवर राग, तर कोणाला मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मान्य नाही, तर कोणाला निवडणुकीच्या प्रक्रियेतच सहभाग घ्यायचा नाही. अशा व्यक्तींनी एस.आय.आर प्रक्रियेतील गणना अर्जावर सहीच केलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे नाव मतदार यादीमध्ये येणार नाही. अशा नागरिकांची संख्या सुमारे हजार (Kolhapur electoral roll revision unsigned forms) आहे. त्याची नोंद शासनाने इतर (ऑदर) अशी केली आहे. दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात सुमारे ६९८ जणांची नोंद इतर या रकान्यात झाली आहे. .जिल्ह्यातील मतदार यादी सखोल पुनरिक्षण (एस.आय.आर) कार्यक्रम पूर्ण झाला असून, साडेचार लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये एक हजार ६४१ जण, असे आहेत ज्यांनी गणना अर्जावर सही केलेली नाही किंवा वारंवार संपर्क करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र, यातील बहुतांश मतदारांनी अर्जावर सही केलेली नसल्याचे दिसून आले..एस.आय.आर. प्रक्रियेमध्ये बीएलओ प्रत्येक घरी जाऊन नागरिकांकडून गणना अर्ज भरून घेत होते. सर्व माहिती भरून घेतल्यावर अर्जावर मतदाराची सही घेतली जाते तसेच अर्जाची एक प्रत मतदाराला दिली जाते. मात्र, काही नागरिकांनी या गणना अर्जावर सहीच केलेली नाही. आम्हाला शासनाचा हा निर्णय मान्य नाही. मतदारांना पैसे वाटून निवडणुका होतात. मग हे एसआयआर कशासाठी? आम्हाला सरकारचा कारभार मान्य नाही. अशी कारणे देऊन त्यांनी गणना अर्जावर सही करण्यास नकार दिला..Kolhapur City Expansion : गुजरातचा रस्ता चांगला, महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांमुळे मला पालकमंत्री म्हणून लाज वाटते'; मंत्री हसन मुश्रीफांचा सरकारला घरचा आहेर.तुमची सही झाली नाही, तर तुमचे नाव प्रारूप मतदार यादीत येणार नाही, असे बीएलओंनी त्यांना सांगितले. मात्र, या नागरिकांनी गणना अर्जावर सही करण्यास नकार दिला. अशा नागरिकांची नोंद प्रशासनाने इतर (ऑदर) अशी केलेली आहे. ऑदरमध्ये वारंवार संपर्क करूनही ज्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही, अशाही मतदारांची नावे आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत महत्त्वाची बातमी! शेंडा पार्कमध्ये 75 एकर जागा निश्चित, लवकरच 495 नव्या पदांची घोषणा; प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे मोठे विधान.प्रारूप मतदार यादी ३१ ऑगस्टलानव्या वेळापत्रकारनुसार ३१ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी जाहीर होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, नगरपालिका, तहसील कार्यालय येथेही यादी प्रसिद्ध होणार असून, ती निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर ऑनलाईनही पाहायला मिळणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत हरकती दाखल करणे व त्यावर सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर चार ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.