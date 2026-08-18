Kolhapur SIR: जिल्ह्यात ‘एसआयआर’चे १०० टक्के काम पूर्ण

कोल्हापूर: भारत निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहीम आज पूर्ण झाली. यामध्ये जिल्ह्यात २९ लाख चार हजार ८८६ मतदारांची पडताळणी (डिजिटलायझेशन) होऊन १०० टक्के काम पूर्ण झाले. यामध्ये सर्वाधिक राधानगरी मतदारसंघात तीन लाख १४ हजार ४९५ मतदारांची पडताळणी पूर्ण झाली. यावर हरकतींसाठी महिन्याचा तर सुनावणींसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी आहे. प्रारूप मतदार यादी २४ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार आहे..‘एसआयआर’ मोहीम २९ जून ते ३० जुलैपर्यंत पूर्ण करायची होती; परंतु हे काम पूर्ण न झाल्याने ८ ऑगस्ट व नंतर १७ ऑगस्ट अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली. आज अखेरच्या दिवशी जिल्ह्यात शंभर टक्के मतदार पडताळणीचे काम पूर्ण झाल्याचे निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर मृत, दुबार, अनुपस्थित, कायम स्थलांतरित असलेले जिल्ह्यातील चार लाख ५० हजार ३५८ मतदारांची नावे वगळण्यावर शिक्कामोर्तब झाले..Gadchiroli Ashram School: शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी कोणाची?; जोपर्यंत सुरक्षा नाही, तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवणार नाही .विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहितीमतदारसंघ पडताळणी झालेले मतदार वगळले जाणारे मतदार एकूण टक्केवारीचंदगड ३००७७९ २८६१८ १००राधानगरी ३१४४९५ ३४०६१ १००कागल ३१३८६३ २९०१९ १००कोल्हापूर दक्षिण ३११३९७ ६७९५० १००करवीर ३०१५९९ २९७८३ १००कोल्हापूर उत्तर २२३८०६ ८१६२० १००शाहूवाडी २७९८६९ २८२४५ १००हातकणंगले ३११४२० ४०४३९ १००इचलकरंजी २५४४६४ ६३२६९ १००शिरोळ २९३१९४ ४७३५४ १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.