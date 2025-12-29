Kolhapur Election : मतदानापुरता वापर, निवडणुकीनंतर विसर; कोल्हापूरच्या झोपडपट्ट्यांतील मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित

कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, मतदानासाठी नेहमीच भरघोस प्रतिसाद देणाऱ्या शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील प्रश्न मात्र आजही बहुतांशी ‘जैसे थे’च आहेत. मतदान करणाऱ्या या घटकाकडे अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. परिणामी, झोपडपट्टीच्या बोळात कधीही पाय न ठेवलेला वर्गही झोपडपट्ट्यांवर तावातावाने टीका करताना दिसतो. अशा परिस्थितीत या टीकेचा शाप दूर करून झोपडपट्टीवासीयांच्या किमान मूलभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होणार का, हाच प्रश्न आहे. - शिवाजी यादव .शहरात एकूण ६४ झोपडपट्ट्या असून, त्यापैकी दहा अनधिकृत आहेत, तर उर्वरित अधिकृत आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळ व बेरोजगारीला कंटाळून सुमारे ५० वर्षांपूर्वी रोजगाराच्या शोधात कोल्हापूरमध्ये आलेला वर्ग येथे स्थायिक झाला. .Kolhapur Politics : काँग्रेसची पहिली 48 उमेदवारांची जंबो यादी जाहीर; 15 माजी नगरसेवक, तर 33 नव्या चेहऱ्यांना मिळाली संधी.यासोबतच कर्नाटक सीमाभागातून कोल्हापूर व सांगली परिसरात स्थलांतरित झालेला, सहज घर न मिळालेला फिरस्ता वर्गही झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्यास आहे. ४० वर्षांपूर्वी या भागांत कच्च्या झोपड्या होत्या. .काळाच्या ओघात एक-दोन खोल्यांच्या झोपड्यांवर वरचा मजला चढवून अनेकांनी आता पक्की घरे उभारली आहेत. काबाडकष्ट करून पालकांनी मुलांना वाढवले, शिक्षण दिले ती पिढी आता वृद्ध झाली असून, सध्या झोपडपट्ट्यांमध्ये तरुणाईचे प्रमाण मोठे आहे. .Kolhapur Politics : टक्केवारी व खड्डेमुक्त कोल्हापूरसाठी काँग्रेस मैदानात; सतेज पाटलांचा थेट इशारा.यातील सुमारे २५ ते ४० टक्के तरुण महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊन नोकरी किंवा व्यवसायात आहेत, तर २० ते २५ टक्के तरुण स्वयंरोजगार करत आहेत. उर्वरित काही जणांना काम मिळाले तर काम, अन्यथा बेरोजगारी अशी अवस्था आहे..मूलभूत गरजांची आश्वासने अनेक नेत्यांनी निवडणुकीत दिली. काही नगरसेवकांनी गटारी, स्वच्छतागृहे बांधली खरी. मात्र, त्यांची अवस्था इतकी गलिच्छ आहे की स्वच्छतागृहाचा वापर करण्यासाठीही अर्धा तास मनाची तयारी करावी लागते. .रात्री-अपरात्री प्रसूती वेदना किंवा अपघातातील जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची वेळ आली तरी महापालिकेचे रुग्णालय असूनही पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याने अडचणी येतात. झोपडपट्टी परिसरातील अनेक मुले चांगले शिक्षण घेत आहेत. समाजमंदिरेही बांधली आहेत. मात्र, घरात अभ्यासासाठी जागा नसते. .समाजमंदिरात सुसज्ज अभ्यासिकेची सुविधा नाही. जाधववाडी, सदरबाजार, संभाजीनगर, राजेंद्रनगर आदी ठिकाणी घरकुल योजना राबवल्या. सुमारे २५ टक्के लोक झोपडपट्ट्यांतून घरकुलात गेले..मात्र, उर्वरित सुमारे ७० टक्के लोक आजही घरकुलाच्या प्रतीक्षेत झोपडीतच वृद्ध झाले. पुरुष दिवसभर कामानिमित्त बाहेर असतात. अरुंद खोल्यांत, गटारींच्या दुर्गंधीत, पावसाळ्यात डासांच्या त्रासात आणि चुलीच्या धुरात दिवस काढणाऱ्या महिलांच्या मानसिक आरोग्याची अवस्था गंभीर बनत आहे. प्रॉपर्टी कार्डअभावी बँकांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ.झोपडपट्ट्यांना अद्याप प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे घराचा पत्ता शाश्वत नसल्याने बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. ‘झोपडपट्टीत राहतो म्हणजे कर्ज बुडवणार’, अशा गैरसमजामुळे अनेकांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. महापालिकेच्या स्वयंरोजगार विभागानेही झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन रोजगार प्रशिक्षण व कर्ज सुविधा देण्यासाठी अपेक्षित पुढाकार घेतलेला नाही..झोपडपट्टी परिसरात निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांनी प्रॉपर्टी कार्डाचा विषय मार्गी लावावा. विद्युत तारांचे जंजाळ झोपडपट्टीतील घरांवर आहे. तो धोका दूर करावा, स्वच्छतागृहांची किमान नियमित सफाई, डागडुजी व्हावी. झोपडपट्टीतील मतदारांचा वापर केवळ मतापुरता झाला असे होऊ नये, याची काळजी उमेदवारांनी घ्यावी.- अनिल माने, सामाजिक कार्यकर्ता.विचारेमाळ, सदर बाजार, कनाननगर, वारे वसाहत, राजेंद्रनगर, जोशीनगर आदी झोपडपट्टीत प्रत्येक निवडणुकीत दिलेली आश्वासने सारखीच असतात. त्यावरच निवडणुका लढविल्या जातात. केंद्र व राज्य शासनाचा कोट्यवधीचा निधी झोपडपट्टीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी निधी संपून दुसऱ्या निवडणुका लागतात. त्यामुळे स्थिती ‘जैसे थे’ आहे.- रूपा वायदंडे, आरपीआय, आठवले गट .उच्चभ्रू वसाहतीत नियमित साफसपाई होते. कचरा संकलित होतो. शहरातील झोपडपट्टीत नियमित स्वच्छता होतेच असे नाही. घंटागाडीचे दर्शन होत नाही हा दुजाभाव आहे. झोपडपट्टीमध्ये दुर्बल घटक राहतात, त्यांना किमान मूलभूत गरजा भागविणाऱ्या सुविधा देणे अत्यावश्यक आहे. मानवी आरोग्याशी संबंधित सेवा चांगल्या द्याव्यात.’- प्रशांत आंबी, सामाजिक कार्यकर्ता .झोपडपट्टीत अंगणवाडी सेवा चांगल्या इमारतीत भरवावी. झोपडपट्टीतील स्वच्छता व्हावी. त्यामुळे लहान मुले, वयोवृद्धांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होईल. महिलांसाठी महापालिकेच्या सहयोगाने स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण द्यावे. स्वयंरोजगार उभा करण्यासाठी मदत करावी. त्यांना केबिन किंवा गाळे उपलब्ध करून द्यावेत.’- प्रीतम देवडकर, गृहिणी .झोपडपट्टी परिसरात शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांसाठी ग्रंथालय, अभ्यासिका सुरू करावी. अनेकजण शाळा, महाविद्यालयाचे शिक्षण मध्येच सोडून मोलमजुरी करतात. अशासाठी महापालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी एकत्र येऊन कारागिरी प्रशिक्षण वर्ग घ्यावेत. व्यवसाय उभा करण्यासाठी सहकार्य करावे.- धीरज कठारे, युवा कार्यकर्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 