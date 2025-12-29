कोल्हापूर

Kolhapur Election : मतदानापुरता वापर, निवडणुकीनंतर विसर; कोल्हापूरच्या झोपडपट्ट्यांतील मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित

Slum voters in Kolhapur : निवडणुकीत झोपडपट्टीतील मतदारांचा मोठा सहभाग असतो, मात्र निवडणूक संपताच त्यांच्या प्रश्नांकडे राजकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते.
Slum voters in Kolhapur

Slum voters in Kolhapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवाशिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : निवडणूक कोणतीही असो, मतदानासाठी नेहमीच भरघोस प्रतिसाद देणाऱ्या शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील प्रश्न मात्र आजही बहुतांशी ‘जैसे थे’च आहेत. मतदान करणाऱ्या या घटकाकडे अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. परिणामी, झोपडपट्टीच्या बोळात कधीही पाय न ठेवलेला वर्गही झोपडपट्ट्यांवर तावातावाने टीका करताना दिसतो. अशा परिस्थितीत या टीकेचा शाप दूर करून झोपडपट्टीवासीयांच्या किमान मूलभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होणार का, हाच प्रश्‍न आहे.
                - शिवाजी यादव

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Slum area
Voter

Related Stories

No stories found.