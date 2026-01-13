कोल्हापूर

Prakash Abitakar : स्मार्ट सिटीपासून रोल मॉडेलपर्यंत; कोल्हापूरचा कायापालट करण्याचा निर्धार,कोल्हापूर विकासासाठी महायुतीचा स्पष्ट व्हिजन

Kolhapur City Development : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल; पारदर्शक प्रशासन आणि दर्जेदार नागरी सेवांवर पालकमंत्र्यांचा भर,नागरिकांवर बोजा न टाकता महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याचा शाश्वत विकास मॉडेल
Guardian Minister Prakash Abitkar interacting with the media on Kolhapur’s smart city and development roadmap.

कोल्हापूर : शहरातील नागरिकांना महापालिका प्रशासनाकडून दर्जेदार सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शहरी खेडे म्हणून असलेली कोल्हापूरची ओळख आता स्मार्ट सिटी म्हणून करायची आहे. यासाठी नागरी सुविधा देताना पारदर्शी कारभार करणे आमचा अजेंडा आहे.

