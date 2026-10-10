Water Conservation: कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांना पाणी बचतीचे निर्देश; पुनर्वापरावर भर

कोल्हापूर: पावसाचे प्रमाण यावर्षी कमी असल्याने उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. आगामी साखर गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी जनावरांच्या चारा व्यवस्थापन व पाणी बचतीबरोबरच पर्यावरणपूरक शेतीला प्राधान्य द्यावे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासोबतच कारखान्यांमध्ये पाण्याच्या पुनर्वापराचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आज येथे दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात साखर कारखान्यांच्या आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी साखर सहसंचालक उज्ज्वला पळस्कर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, कृषी उपसंचालक नामदेव परीट, सहायक आयुक्त समाजकल्याण सचिन साळे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रमोद बाबर यांच्यासह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते..संभाव्य चारा टंचाई टाळण्यासाठी साखर कारखान्यांनी कमी पाण्यात येणाऱ्या चारा पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे, शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे, कारखान्यांबरोबर होणारे कामगार करार तसेच वजन काटे तपासणी यावर संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, कमी पावसामुळे पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन कारखान्यांनी पाणी वापराचे सूक्ष्म नियोजन करावे. कारखान्यांमध्ये वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. आगामी हंगामात पाण्याचा काटकसरीने वापर करून उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राठोड यांनी दिले..पाचट जाळू नका; शेतातच ठेवाऊस तोडणीनंतर शेतातील पाचट जाळण्याऐवजी ते शेतातच ठेवण्याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. पाचटामुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यास आणि सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाचट व्यवस्थापनाचे महत्त्व पटवून द्यावे, तसेच शेतीमध्ये कमी पाण्याची आवश्यकता असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.