Sugar Prices Fall: साखर दरात घसरण; पण ग्राहक नाही; किरकोळ बाजारात मात्र महागच

कोल्हापूर: गेल्या आठवड्यात अचानक वाढलेल्या साखर दरात आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मोठी घसरण झाली. प्रतिक्विंटल साखरेचे दर १५० ते १६० रुपयांनी आज कमी झाले. पण, दर कमी होऊनही या साखरेच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची प्रतीक्षाच आहे. .दरम्यान, होससेल दरात आणि कारखान्यांच्या निविदा प्रक्रियेत साखरेचा दर कमी झाला असला तरी किरकोळ बाजारातील साखर महागच आहे. आज किरकोळ बाजारातील साखरेचा प्रतिकिलो दर ७२ ते ७४ रुपये असा स्थिर होता..दिल्लीत सुरू होणार मोठं मिशन; भारतात का येतेय ही अवकाश गुप्तचर कंपनी? छोट्या उपग्रहांची मोठी तयारी.आज जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीची निविदा उघडली. त्यात जास्तीत जास्त ५७०० रुपये, तर कमीत कमी ५६३० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला; पण, दर कमी होऊनही एकाही व्यापाऱ्यांकडून त्याची खरेदी झालेली नाही..पंढरपूर येथील एका कारखान्यात आज ६२७५ ते ६४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर साखरेच्या वर्गानुसार मिळाला. पण, या साखरेचीही खरेदी झाली नसल्याचे समजते. साखरेच्या दरात गेल्या आठवड्यात झालेल्या वाढीची गंभीर दखल केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने घेतली..IND vs SL 2nd Test: भन्नाट,भन्नाटssss! यशस्वी जैस्वालचा हा कॅप पाहाच, श्रीलंकेच्या ओपनरला झोप लागली नसेल Video Viral.त्यातून ऑनलाईन बैठकीत या विभागाच्या उपसचिवांनी साठेबाजी केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडील साखर साठ्यांच्या तपासणीचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर आज व्यापाऱ्यांना खरेदी केलेली साखर संबंधित कारखान्यांतून आठ दिवसांत उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर्वी ही मुदत पंधरा दिवसांची होती. त्याचाही परिणाम साखरेच्या दरातील घसरणीवर झाल्याचे बोलले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.