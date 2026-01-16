कोल्हापूर

Kolhapur Farmer : मशागत झाली, पेरणी सुरू; भुईमूग बियाण्याला ‘तारीख पे तारीख’, लॉटरी रखडल्याने शेतकऱ्यांची धावपळ

Delay in Summer Groundnut : लॉटरी न निघाल्याने महाडीबीटीवर अर्ज करूनही शेतकऱ्यांना बियाण्याची प्रतीक्षा,फेब्रुवारीपर्यंत पेरणीची मुदत; उशीर झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती
Farmers prepare fields for summer groundnut sowing amid uncertainty over seed availability.

Farmers prepare fields for summer groundnut sowing amid uncertainty over seed availability.

sakal

कुंडलिक पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडित्रे : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत २०२५/२६ उन्हाळी हंगामासाठी तेलबियांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी शासनामार्फत प्रोत्साहनपर योजना राबवली जात आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र मशागत करून भुईमूग पेरणी सुरू झाली असताना अद्याप आयुक्तालयाकडून लॉटरी निघाली नसल्यामुळे बियाण्याचा पत्ता नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
seed
Work culture
Farmer news
delay work
lottery
Summer Season

Related Stories

No stories found.