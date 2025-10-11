Kolhapur : शिक्षण संकुलात सोळा विद्यार्थ्यांना काठी-पाईपने बेदम मारहाण; तळसंदेतील आणखी दोन शिक्षकांवर गुन्हे दाखल, काय आहे नेमका प्रकार?

घुणकी : तळसंदे (ता. हातकणंगले) येथील शामराव पाटील शिक्षण संकुलातील व्हिडिओ व्हायरलप्रसंगी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (Talsande Hostel Student Assault Case) आज केलेल्या चौकशीत शिक्षक आणि वसतिगृह निरीक्षकांकडून १६ विद्यार्थ्यांना काठी व पाईपने मारहाण केल्याची माहिती मिळाल्याने पेठ वडगाव पोलिसात आणखी दोन शिक्षकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे रात्री काम सुरू होते..विद्यार्थ्यांना मारहाण प्रकरणातील (Kolhapur Student Assault) व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, रवींद्रनाथ चौगुले आणि जयश्री जाधव यांच्या पथकाने या संकुलास भेट दिली. चौकशीदरम्यान जुन्या व्हिडिओतील घटनांवरून नवीन माहिती पुढे आली. यामध्ये १६ विद्यार्थ्यांना शिक्षक व रेक्टर यांनी काठी आणि पाईपने मारहाण केल्याचे स्पष्ट झाले..Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यात चाललंय तरी काय? विद्यार्थ्यांमध्ये मारहाणीचे सत्र सुरूच, तळसंदेनंतर आता पेटवडगाव परिसरातील व्हिडिओ व्हायरल.या प्रकाराची गंभीर नोंद घेऊन शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या पथकाने त्वरित वडगाव पोलिसांना ११२ क्रमांकावरून संपर्क साधला. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून सर्व पीडित विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी केली..माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत यांच्या फिर्यादीवरून दोन शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संशयित शिक्षकांची नावे सुहेल सुधीर शेटे (रा. कुरळूप) आणि अभिषेक सुभाष माने (रा. सांगाव) अशी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.