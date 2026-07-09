Tamgaon Farmhouse Raid : तामगावच्या फार्महाऊसवर रंगली होती डान्स पार्टी, नगरसेवकाच्या भावासह 16 जण पोलिसांच्या जाळ्यात; 12 जण मद्यधुंद, 4 महिलांचा सुरु होता डान्स

कोल्हापूर : तामगाव (ता. करवीर) येथे खासगी फार्महाऊसवर सुरू असलेल्या डान्स पार्टीवर पोलिसांनी छापा टाकला. यात नृत्य करणाऱ्या चार महिलांसह १६ जणांना पोलिसांनी ताब्यात (Karveer police farmhouse raid latest news) घेतले. गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. .पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्यांत शहरातील एका नगरसेवकाचा भाऊ असून, काहीजण अवैध व्यवसायात गुंतलेले असल्याचे कळते. या सर्वांना पोलिसांनी गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात आणले. निवासी क्षेत्र जवळ असलेल्या भागात हा प्रकार सुरू होता..Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढेंचा दणका! आता किराणा दुकानांतून सुटे खाद्यतेल अन् विनालेबल फरसाण गायब; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले.तामगावातील छाप्यावेळी चार महिलांचे सुरू होते नृत्यतामगाव (ता. करवीर) येथे खासगी फार्महाऊसवर सुरू असलेल्या डान्स पार्टीवर पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा १२ जण मद्यधुंद अवस्थेत आढळले. या पार्टीत आणलेले मद्य व अन्य कोणत्या अमली पदार्थांचा वापर झाला आहे का, याचाही तपास पोलिस करणार आहेत, असेही सूत्रांनी सांगितले..याबाबत सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी, नेर्ली-तामगाव रस्त्यावर एका फार्महाऊसवर डान्स पार्टी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पोलिस पथकाने रात्री छापा टाकला. यावेळी चार महिला नृत्य करीत होत्या, तर बाराजण मद्यपान करीत असल्याचे दिसले. फार्महाऊसला डान्स बारसदृश रूप देण्यात आल्याचेही दिसून आले..जिल्हा पोलिसप्रमुख नीलोत्पल यांनी अमली पदार्थ तसेच अवैध व्यवसायांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून गैरप्रकार चालणाऱ्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवले आहे. त्यानुसार पोलिसांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.