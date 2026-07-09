कोल्हापूर

Tamgaon Farmhouse Raid : तामगावच्या फार्महाऊसवर रंगली होती डान्स पार्टी, नगरसेवकाच्या भावासह 16 जण पोलिसांच्या जाळ्यात; 12 जण मद्यधुंद, 4 महिलांचा सुरु होता डान्स

Kolhapur Police Raid on Tamgaon Farmhouse : कोल्हापूरच्या तामगाव येथील खासगी फार्महाऊसवर सुरू असलेल्या डान्स पार्टीवर पोलिसांनी छापा टाकून चार महिलांसह १६ जणांना ताब्यात घेतले.
Tamgaon farmhouse police raid latest update

Tamgaon farmhouse police raid latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : तामगाव (ता. करवीर) येथे खासगी फार्महाऊसवर सुरू असलेल्या डान्स पार्टीवर पोलिसांनी छापा टाकला. यात नृत्य करणाऱ्या चार महिलांसह १६ जणांना पोलिसांनी ताब्यात (Karveer police farmhouse raid latest news) घेतले. गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

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