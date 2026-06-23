Tawade Hotel Area Action : तावडे हॉटेल परिसरात 23 बांधकामे तोडली; महापालिकेची धडक कारवाई, अतिक्रमित झालेली 2900 चौरस मीटर जागा खुली

कोल्हापूर : राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न, न्यायालयातील धाव यामुळे तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता काल महापालिकेने धडाकेबाज (Tawade Hotel area encroachment removal) मोहीम राबवून दूर केली..जेसीबी, पोकलॅनद्वारे सकाळी सात वाजता एकाच वेळी तीन पथकांद्वारे धडक कारवाई करीत कॉंक्रिट, वीट बांधकाम तसेच पत्र्यांची शेड, अशी २३ बांधकामे नेस्तनाबूत केली. ही सर्व ब्ल्यू लाईनमधील, ग्रीन झोनमधील व्यावसायिक बांधकामे आहेत..या मोहिमेतून २९०० चौरस मीटर जागा खुली केली. सर्किट बेंचमध्ये २०४ पैकी १७७ बांधकामधारकांनी दाद मागितली आहे. त्यांना २५ जूनच्या सुनावणीत काही दिलासा मिळाला नाही, तर एकूण २०४ बांधकामे पडणार असेच महापालिकेने आजच्या कारवाईतून स्पष्ट केले..Karanje Industrial Estate : नव्या उद्योजकांना मोठी संधी! करंजेतील 'या' 58 भूखंडांचा होणार पुन्हा ऑनलाइन लिलाव; सातारा पालिका 29 भूखंड घेणार ताब्यात .शहरात इतर ठिकाणीही विनापरवाना बांधकामे असतील तर तेथेही अशाच प्रकारे कारवाई होईल. शहरातील अतिक्रमण टप्प्याटप्प्याने दूर करू.-डॉ. राजेंद्र भारूड, आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.