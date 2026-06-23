कोल्हापूर

Tawade Hotel Area Action : तावडे हॉटेल परिसरात 23 बांधकामे तोडली; महापालिकेची धडक कारवाई, अतिक्रमित झालेली 2900 चौरस मीटर जागा खुली

Kolhapur illegal construction demolition drive : कोल्हापूर महापालिकेने तावडे हॉटेल परिसरातील ग्रीन झोन व ब्ल्यू लाईनमधील २३ अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली.
Kolhapur Municipal Corporation anti encroachment action

Kolhapur Municipal Corporation anti encroachment action

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : राजकीय नेत्यांचे प्रयत्न, न्यायालयातील धाव यामुळे तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत निर्माण झालेली अनिश्‍चितता काल महापालिकेने धडाकेबाज (Tawade Hotel area encroachment removal) मोहीम राबवून दूर केली.

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