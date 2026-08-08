Kolhapur Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीत मोठा गोंधळ! 606 पदे इंग्रजी माध्यमाला दाखवल्याने 200 शिक्षकांचा संताप; पवित्र पोर्टलवरील 'त्या' जाहिरातीने खळबळ

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षक भरती प्रक्रियेत मोठा गोंधळ घातल्याचे उघडकीस (Kolhapur Teacher Recruitment) आले. गुरुवारी (ता. ६) पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत मराठी माध्यमाच्या जागांऐवजी सर्व ६०६ पदे इंग्रजी माध्यमासाठी दाखवली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या दोनशे शिक्षकांनी जि. प. सदस्य राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांना धारेवर धरले. .शिक्षण समिती सभापती शीतल यादव, जि. प. सदस्य एकनाथ पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी यावर तत्काळ तोडगा काढावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या..शिक्षक भरतीपासून पात्र असणाऱ्या मराठी माध्यमातील शिक्षकांना भरतीपासून वंचित राहावे लागले असते. ही माहिती जि. प. सदस्य सूर्यवंशी यांना कळल्यानंतर त्यांनी सर्व शिक्षकांसोबत जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग गाठला. तेथे शिक्षण समिती सभापती यादव, माजी सभापती प्रवीण यादव, पाटील यांनीही पदभरतीतील त्रुटी तत्काळ दुरुस्त करण्याबाबत शिक्षणाधिकारी डॉ. शेंडकर यांना सूचना दिल्या. मराठी माध्यमातील शिक्षक संख्या मोठी आहे..Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.तसेच इंग्रजी माध्यमातील शिक्षक संख्या तुलनेत कमी असताना त्यांनाच जास्त प्राधान्य दिल्याबद्दल जाबही विचारला. दरम्यान, ही माहिती पालकमंत्री आबिटकर आणि मंत्री मुश्रीफ यांनाही समजल्यानंतर त्यांनीही संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन तत्काळ यामध्ये दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. .सुधारित जाहिरातीनुसार पदांची विभागणीइयत्ता १ ली ते ५ वी पूर्वीची ३४६ इंग्रजी माध्यमाची पदे रद्द करून आता २७७ पदे मराठी माध्यमासाठी आणि ६९ पदे इंग्रजी माध्यमासाठी असतील.इ. ६ वी ते ८ वी (गणित/विज्ञान) : पूर्वीच्या १३० इंग्रजी पदांऐवजी आता १०४ पदे मराठी माध्यमासाठी आणि २६ पदे इंग्रजी माध्यमासाठी असतील.इ. ६ वी ते ८ वी (भाषा-इंग्रजी) : पूर्वीच्या १३० इंग्रजी पदांऐवजी आता १०४ पदे मराठी माध्यमासाठी आणि २६ पदे इंग्रजी माध्यमासाठी असतील..Kolhapur Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीतील 88 कोटी 99 लाख जमा; पहिल्या टप्प्यात 12 हजार 914 शेतकरी पात्र, जिल्हा बँकेत किती कोटी जमा? पाहा बँकनिहाय माहिती.पोर्टलवर तातडीने लॉगिन सुविधा देण्याची विनंतीउमेदवारांना त्यांचे विकल्प नोंदवण्यासाठी ११ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुरेशी संधी मिळावी, याकरिता पोर्टलवर तातडीने लॉगिन सुविधा देण्याची विनंती या पत्राद्वारे केली आहे. प्रशासनाचा या कारभाराचा मात्र उमेदवारांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला..सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी आयुक्तांना पत्रपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही याची दखल घेऊन या पद भरतीत बदल करण्याच्या सूचना द्याव्या लागल्या. त्यानंतर डॉ. जॅसमिन यांनी पवित्र पोर्टल प्रणालीमधून प्रसिद्ध झालेली पहिली जाहिरात रद्द करून ३८१ मराठी माध्यमातून तर २२५ इंग्रजी माध्यमातील पदसंख्या भरती करावी, असे पत्र शिक्षण आयुक्तांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.