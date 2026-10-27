The Folk Aakhyan Kolhapur : शिवबा राजं छत्रपती झालं रं...! कोल्हापूरकरांच्या हाउसफुल्ल गर्दीत 'फोक आख्यान'चा संगीत सोहळा, 21 नोव्हेंबरला पुन्हा रंगणार थाट, तिकीटविक्री सुरू

कोल्हापूर : मराठी अस्मिता, समृद्ध संस्कृती आणि संतांची परंपरा यांचा अद्भुत संगम असलेला ‘द फोक आख्यान’ हा भव्य संगीत सोहळा आज कोल्हापूरकरांच्या हाउसफुल्ल गर्दीत (The Folk Aakhyan Kolhapur November 21 show) सजला. ‘शिवबा राजं छत्रपती झालं रं...’ या घाटोळीने तर सारे नाट्यगृह अक्षरशः डोलले. .तीन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या सोहळ्याच्या निमित्ताने कोल्हापूरकरांनी सहकुटुंब आनंदोत्सवच साजरा केला. सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीने संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात या सोहळ्याचे आयोजन झाले..दरम्यान, आजचा आणि आज (मंगळवारी) आयोजित दोन्ही प्रयोग काही तासातच हाउसफुल्ल झाले. त्यामुळे कोल्हापूरकरांच्या खास आग्रहास्तव २१ नोव्हेंबरला पुन्हा एकदा हा थाट रंगणार आहे. मार्केट यार्ड परिसरातील रामकृष्ण लॉन येथे सायंकाळी साडेसहा वाजता हा भव्य दिव्य सोहळा अनुभवायला मिळणार आहे. नऊ माळांमध्ये आख्यान गुंफत महाराष्ट्रातील अस्सल लोकसंस्कृतीच यानिमित्ताने अवतरली. गण, पेंद्याची बोबडी गवळण, पंढरीची वारी, अभंग, अंगावर रोमांच उभे करणाऱ्या पोवाड्यांनी साऱ्यांनाच संमोहित केले..Gokul Milk Record : कोजागरीला 'गोकुळ'ची विक्रमी 21 लाख 70 हजार लिटर दूध विक्री; मागील वर्षीच्या तुलनेत विक्रीत किती टक्क्यांची वाढ?.या सांगीतिक प्रवासात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास, प्रेम, भक्ती आणि शौर्याच्या कथा, दिमडी आणि खंजिरी जुगलबंदी, विठ्ठल बिरोबा देवाचं सुंबरान, खंडोबाचं गुणगाणही सादर झाले. आदिवासी वाद्य तारपा, डोंबारी ढोल, दिमडी, ढोलकी, पखवाज, संबळ, हलगी, धनगरी ढोल, मादल, सनई, पावरी, पायपेटी यांसह विविध ८५ पारंपरिक वाद्यांच्या सादरीकरणाने सोहळ्याला वेगळीच उंची लाभली. महापौर रूपाराणी निकम, आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनीही प्रेक्षकांसमवेत ठेका धरला..‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राची अस्सल लोकसंस्कृती या सोहळ्यातून सातासमुद्रापार पोचली आहे. सध्याच्या काळात त्याची गरज असून अशा चांगल्या उपक्रमांमागे सकाळ माध्यम समूह नेहमीच ठामपणे उभा राहिला आहे. मराठी संस्कृती जतन आणि संवर्धनाची ही सांगीतिक लोकचळवळ येत्या काळात आणखी व्यापक होत जाणार आहे.’’.श्री. पंडितराव व सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांच्या हस्ते आख्यानाचे निर्माते भूषण मेहरे, रणजित गुगळे यांच्यासह संगीत कारभारी हर्ष राऊत, विजय कापसे आदी कलाकारांचे सत्कार झाले. पूनम चौगुले यांनी सूत्रसंचालन केले..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.२१ नोव्हेंबरला रामकृष्ण लॉनवर भव्य-दिव्य सोहळा‘द फोक आख्यान’चा प्रयोग २१ नोव्हेंबरला सायंकाळी साडेसहा वाजता मार्केट यार्ड परिसरातील रामकृष्ण लॉन येथे होणार आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने याचे आयोजन केले आहे. कार्यक्रमाची तिकिटे ऑनलाइन उपलब्ध झाली आहेत. ticketkhidakee.com या संकेतस्थळावर तिकीटविक्री सुरू असून त्यासाठी खालील क्यूआर कोड स्कॅन करा. अधिक माहिती व फोन बुकिंगसाठी संपर्क : प्रतीक: ९१३०४४६५६६ (या कार्यक्रमासाठी कोणत्याही स्वरूपाच्या मोफत सन्मानिका नाहीत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.