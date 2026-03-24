Theft Crime : 1.75 लाखांचे दागिने चोरीस; लक्षतीर्थ वसाहतीत कडीकोयंडा उचकटून चोरी

कोल्हापूर : लक्षतीर्थ वसाहत येथील जोशी गल्लीत घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा उचकटून तिजोरीतील पावणेदोन लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. याबाबत सूर्यकांत नारायण पाटील यांनी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. .शनिवारी (ता. २१) ते रविवार (ता. २२) दरम्यान ही चोरी झाल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. याची नोंद लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात झाली. पोलिसांनी सांगितले, की फिर्यादी पाटील हे जोशी गल्लीतील क्लासिक ग्रुप चौकात राहतात. .त्यांच्या घराच्या दाराचा कडीकोयंडा उचकटून चोरट्याने घरात प्रवेश केला. किचनमध्ये असलेल्या तिजोरीतील लॉकर उघडून त्यामध्ये असलेल्या स्टीलच्या डब्यातील सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले..यामध्ये सोन्याचे पेंडल असलेले ३५ ग्रॅमचे मंगळसूत्र, सोन्याची २५ ग्रॅमची चेन, सोन्याचे पाच ग्रॅमचे वळे, गळ्यातील व कानातील तीन ग्रॅमचे सोन्याचे बदाम, लक्ष्मीचे सोन्याचे दोन ग्रॅमचे नाणे, काळेमणी आणि सोने असलेले तीन ग्रॅमचे मनगटे पैजण एक जोड, चांदीचे दिवे एक जोड असा एकूण मिळून २३ भार चांदी चोरली..रोख दीड हजार रुपयेही चोरट्याने पळविले. याची फिर्याद दाखल झाल्यावर शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली. परिसरातील सीसीटीव्हीच्या फुटेजद्वारे पुढील तपास सुरू आहे. पोलिसांनी अज्ञातावर गुन्हा नोंद केला.