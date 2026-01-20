Kolhapur TB : सहा लाखांहून अधिक तपासण्या, हजारो रुग्णांचे निदान; क्षयरोग निर्देशांकात कोल्हापूर अव्वल

कोल्हापूर : राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या निर्देशांकात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिला ठरला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या कामांच्या मूल्यांकनावर आधारित हा निकाल जाहीर करण्यात आला. .शासनामार्फत क्षयरोगाचे निदान व उपचार मोफत केला जातो. क्षयरोगाचे निदान करण्यासाठी जिल्हयात २०- ट्रूनॅट, चार-सी.बी.नॅट, २४- एक्स-रे ,९८ मायक्रोस्कोपी सेंटर्स उपलब्ध आहेत. निदान झालेल्या क्षय रुग्णास सर्व शासकीय आरोग्य संस्थेतून किंवा रुग्णास त्यांच्या घराजवळील सोयीच्या आरोग्य संस्थेमध्ये उपचार दिला जातो. .Maharashtra Sickle Cell : ५ वर्षांत १२ हजार नवे रुग्ण; आरोग्य विभाग 'अरुणोदय' मोहिमेसाठी सज्ज; राज्यात सिकलसेलचा धोका वाढला! .क्षयरोग औषधोपचार, पर्यवेक्षण, पाठपुरावा, शासकीय सेवेची मदत तालुका, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेद्र, ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्य विभागातील अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका यांच्याद्वारे सेवा पुरविली जात आहे..पोषण आहारासाठी क्षयरुग्णांना दरमहा एक हजार रुपये बँक खात्यामध्ये औषधोपचार संपेपर्यंत दिले जातात. याचबरोबर प्रधानमंत्री टी. बी. मुक्त भारत अभियान (निक्षय मित्र) या योजनेंतर्गत संस्था, उद्योग समूह, दानशूर व्यक्ती निक्षय मित्र होऊन क्षयरुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना पोषण आहार किटची मदत करत आहेत. .Maharashtra Health Campaign : राज्याच्या आरोग्य विभागाचा मोठा निर्णय; ३१ मार्चपर्यंत राबविणार ९ विशेष आरोग्य मोहिमा!.जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ मध्ये पाच हजार ९७८ पोषण आहार किटचे वितरण क्षय रुग्णांना करण्यात आले आहे. या अभियानामध्येही निक्षय मित्रांनी केलेल्या सहकार्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा राज्यात प्रथम आला आहे..यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर आणि जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. हर्षला वेदक यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.. दृष्टिक्षेपात क्षयरोग निदानदरवर्षी टीबी रुग्णांचे निदान - २०० ते २७००सन २०२५ मधील तपासणी - सहा लाख ४० हजार ७४६ लोकांचे स्क्रिनिंगनॅट तपासणी - यापैकी एक लाख ४१ हजार ६६९ संशयितांची तपासणी४२ हजार ६१८ जणांची नॅट तपासणीनिदान झालेले रुग्ण- २४५१जिल्ह्याचे रॅकिंग - ९२.४० टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.