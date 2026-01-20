कोल्हापूर

Kolhapur TB : सहा लाखांहून अधिक तपासण्या, हजारो रुग्णांचे निदान; क्षयरोग निर्देशांकात कोल्हापूर अव्वल

TB-Free Campaign : राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत २०२५ मधील कामगिरीत कोल्हापूर जिल्ह्याने राज्यात पहिला क्रमांकमिळवला असून आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी व आशा सेविकांच्या समन्वयातून क्षयरोगावर नियंत्रण.
Health officials celebrate Kolhapur district’s top rank in Maharashtra’s TB index

Health officials celebrate Kolhapur district’s top rank in Maharashtra’s TB index

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या निर्देशांकात कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिला ठरला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या कामांच्या मूल्यांकनावर आधारित हा निकाल जाहीर करण्यात आला.

